Roboti v supermarketech a rizikovost investic do technologických akcií

V jednom extrémním scénáři mohou roboti již za poměrně krátkou dobu nahradit lidi v široké škále zaměstnání, v druhém jsou veškeré úvahy o dalekosáhlé robotizaci a automatizaci jen další nafouklou bublinou. Realita se téměř jistě usadí někde mezi těmito extrémy a naše generace možná konečný výsledek ani nebude moci posoudit. Zajímavé je ale sledování i postupných kroků automatizačním směrem a jedním z prvních netradičních krůčků může být to, o co se nyní snaží Walmart. Samozřejmě, že to sebou nese i možné investiční teze.



Na následujícím až idylicky vyhlížejícím obrázku vedle sebe kráčí zaměstnankyně WM a „za ruku“ vede stroj od společnosti Bossa Nova Robotics. Ten se učí sledovat pohyb na regálech, najít špatně naceněné zboží a podobné chyby a celkově se starat o to, aby na policích bylo vše, jak má být. Nepřemítejme nyní o tom, zda tento robot vezme slečně práci a ona poté, co si hřála robotického hada na prsou, skončí v řadách nezaměstnaných. Či zda jí ona mašinka spolu s dalšími roboty naopak umožní přejít na pozici kreativnější, kde se bude moci více realizovat. Podívejme se na věc investičně.



Zdroj: Bossa Nova Robotics





WM podle Fool.com tvrdí, že tito regáloví roboti zatím nepovedou k propouštění (tj. snížení osobních nákladů). Nějaké významné nakopnutí tržeb se také čekat nedá. Jen tak ale firma asi roboty netestuje. A další scénáře bezpochyby obsahují i ty, kde v supermarketech nepotkáme živáčka. Investor by ale mohl namítnout, že tradiční retail nyní sužuje příliš mnoho problémů na to, aby z něj pár robotů udělalo atraktivní investiční tezi. To by tito roboti museli nejdříve zlikvidovat Amazon , k čemuž asi nedojde (spíše mu budou pomáhat v další destrukci tradičního retailu). Takže se dostáváme k tomu, že nejlepší sázkou na optimistické scénáře retailové robotiky by mohly být samotné společnosti, které roboty, či jejich významné součásti vyvíjejí a vyrábí.

Bossa Nova Robotics je start-up, do kterého na obchodovaných trzích zatím vstoupit nelze. Podle Fool.com může být náhradou FANUC, či ABB. A zmiňována je i společnost Ambarella, která se zaměřuje na technologie související se „zrakem“ robotů (vybavila i toho, co je na výše uvedeném obrázku). Což je zajímavé téma, a proto bych v dnešním výletu rád pokračoval tímto směrem.



Ambarella, krátce řečeno, není oblíbencem investorů hledajících sázky na technologickou budoucnost. Za poslední rok oslabuje o téměř 20 %, ztráty realizují i dlouhodobější investoři, a tudíž evidentně nejde o tip na honění trendu. Chování akcie jde v podstatě vysvětlit následující tabulkou, z které vidíme, že tržby společnosti prudce rostly až do roku 2016, ale poté se dostavila stagnace. Ta byla sprchou pro všechny, kteří doposud firmu považovali za růstovou investici a nyní se v podstatě čeká na to, zda Ambarella chytí druhý růstový dech.



Zdroj: Morningstar



Ambarella postupně doklesala až ke kapitalizaci ve výši 1,55 miliard dolarů. Pokud by přitom dokázala dlouhodobě generovat 82 miliard dolarů volného toku hotovosti tak, jak to učinila v roce 2018, na ospravedlnění této kapitalizace by to nestačilo. Tok hotovosti by musel růst asi o 3 % ročně. V minulosti byla hlavním tahounem výsledků společnosti spolupráce s GoPro, která nejdříve hodně pomohla, pak se ale zadrhla. Podle skeptiků je Ambarella odsouzena k posupnému úpadku, protože její specializované technologie jsou nahrazovány lepšími. Optimisté věří zejména v úspěch nového čipu CV1, který by mohl být používán v počítačích, autonomních vozech, kamerách a dalších přístrojích.



Trh je tu sice nastaven na černonulový růst, ale spíše to vypadá, že se dostaví buď velký úspěch, nebo pád. A i tento příběh ukazuje, že technologie sice mohou prudce expandovat do nevšedních částí našeho života a práce, ale investiční sázky na ně jsou značně rizikové, protože o místo na expandujícím trhu se intenzivně bojuje.