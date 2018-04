Management Volkswagenu (+3,7 %) by prý mohlo čekat zemětřesení

Největší německý automobilový koncern Volkswagen zvažuje změnu svého výkonného ředitele. Matthiase Müllera má nahradit šéf stejnojmenné vlajkové značky Herbert Diess. Agenturu DPA o tom dnes informovaly zdroje z dozorčí rady koncernu. Akcie koncernu po spekulacích vystřelily nahoru, kolem 16:00 připisovaly v systému Xetra zhruba 3,7 %. Součástí koncernu je mladoboleslavská Škoda Auto.

Volkswagen poškodil emisní skandál. Dozorčí rada, jenž prý projednává širší změny struktury vedení, se má sejít v pátek. Müller naznačil ochotu přispět ke změnám.

List Financial Times mezitím informoval o neplánované zprávě, která přišla z dceřiné firmy Porsche SE. Mluví se v ní o personálních změnách, které by mohly vyústit ve změny v radě Porsche. V ní je činný i Müller, který tam dohlíží nad firemní strategií.

Je otázkou, proč Volkswagen o manažerském zemětřesení uvažuje, napsal také renomovaný list. Mluvčí automobilky se k věci vyjádřit nechtěl.

Müller, který Porsche kdysi šéfoval, se stal výkonným ředitelem největší evropské automobilky nedlouho poté, co se bolestivý emisní skandál v září 2015 rozhořel. Koncern pod jeho vedením spěl k rekonvalescenci, přičemž rostoucí prodeje vytáhly automobilovou skupinu na pozici světové jedničky před konkurenční Toyotou a na akciích se stopy drtivého skandálu částečně podařilo zahladit.



Müllerův kontrakt by měl skončit v roce 2020. To mu bude 67 let. A Müller zatím nenaznačil, že by chtěl v čele koncernu zůstat i nadále.

„Musíme se postarat o to, aby bylo v našem top managementu více žen, více cizinců a aby byl mladší,“ řekl rodák z oblasti kolem někdejšího Karl-Marx-Stadtu loni listu FT. „Já jsem Němec, nejsem žena a nejsem mladý.“

Dnešní průběžný vývoj akcií Volkswagen (common shares) v systému Xetra:

