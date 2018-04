OKD v roce 2017 se ziskem 3,4 mld. Kč

Těžební společnost OKD oznámila, že v roce 2017 dosáhla tržeb ve výši 16,8 mld. Kč a vytvořila zisk ve výši 3,4 mld. Kč . Společnost tak má dostatek prostředků na další provoz. V roce 2016 OKD prodělala 1,22 mld. Kč v roce 2015 pak téměř 7 mld. Kč Za zlepšením v roce 2017 stál především růst cen černého uhlí na světových trzích. OKD je od května 2016 v úpadku. Od minulého týdne je vlastníkem OKD stát. Věřitelé, insolvenční správce a soud schválili reorganizační plán, který počítá především s postupným útlumem důlních aktivit a to až do roku 2026. Útlum by měl být hrazen z vytvořeného rezervního fondu, který počítá s celkem 4,9 mld. Kč