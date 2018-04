Studie: Čínské investice v USA loni prudce klesly

Čínské investice ve Spojených státech v loňském roce prudce klesly kvůli zvyšujícímu se napětí mezi oběma zeměmi. Hodnota dohod oznámených v roce 2017 se snížila o více než 90 procent. Vyplývá to ze společné studie Národního výboru pro vztahy mezi USA a Čínou a poradenské a konzultační firmy Rhodium Group.



Zpráva, o které informuje server BBC, uvádí, že pokles vyvolaly změny politiky v obou zemích. Čína omezila zahraniční investice, zatímco v USA rostou obavy z těchto dohod kvůli národní bezpečnosti. Změny politického prostředí budou mít podle studie negativní dopad na investice i v budoucnosti.





Čínské firmy loni dokončily v USA investice za 29 miliard USD (596,2 miliardy Kč ). To je o 35 procent méně, než činil rekord z roku 2016, kdy firmy dokončily investice za 46 miliard USD . Loňský údaj však také výrazně podpořily dohody z roku 2016, které se podařilo dokončit až v roce 2017. Pokud by transakce oznámené před rokem 2017 nebyly do těchto údajů zahrnuty, hodnota dokončených dohod by se snížila o 74 procent.Pokles přichází po rapidním růstu čínských investic v zahraničí za poslední desetiletí, které však vyvolalo obavy jak v Číně, tak v dalších zemích, jako USA, Austrálie a Německo.Koncem roku 2016 se čínští regulátoři rozhodli omezit zahraniční investice , částečně kvůli obavám z akvizic v jiných zemích, kvůli kterým se domácí firmy silně zadlužily. To sebou přineslo i zásahy proti některým z největších konglomerátů v zemi.V USA politici vyjadřují obavy, že čínské společnosti podporované vládou se zaměřují na investice do vojenských a bezpečnostních technologií. Loni Výbor pro zahraniční investice v USA, který hodnotí transakce z hlediska rizika pro národní bezpečnost, zablokoval dohody v hodnotě téměř deset miliard USD , včetně prodeje amerických polovodičových a hliníkárenských firem, odhaduje zpráva. Také letos již bylo zablokováno několik významných snah o čínské investice , včetně prodeje společnosti zabývající se přesunem peněz Moneygram čínské Ant Financial, divizi internetového prodejce Alibaba . Americký prezident Donald Trump rovněž požádal své zaměstnance, aby nalezli nové možnosti omezení čínských investic v USA. Jeho žádost je součástí širší reakce na údajnou krádež duševního vlastnictví, které se má dopouštět Čína. Ta zahrnuje také plány na zavedení cel na zboží z Číny, jehož hodnota dovozu dosahuje 50 miliard USD ročně.Zpráva také ukazuje, že firmy v USA, ve kterých mají většinu čínští investoři, nyní zaměstnávají kolem 140.000 lidí. Mnoho jich je v realitním či ubytovacím a zábavním sektoru.Americké firmy loni v Číně investovaly zhruba 14 miliard USD