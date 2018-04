Češi platí za tarify obří sumy. Úřad řekl, kdy by se to mělo změnit

Analýza Evropské komise ukázala, že Česká republika patří mezi země s nejdražšími mobilními službami. Podle Českého telekomunikačního úřadu by mohl pomoci příchod dalšího operátora, k tomu ale může dojít až s uvolněním kmitočtů v pásmu 700 MHz, ke kterému se má přistoupit v roce 2020.

Zpráva Evropské komise opět upozornila na dlouho probírané téma vysokých cen za mobilní služby, které jsou v České republice nabízeny. Podle Českého telekomunikačního úřadu by se měla situace zlepšit s příchodem dalších operátorů.

"Co může pozitivně ovlivnit ceny, je příchod dalšího operátora. Aby se český trh mohl rozšířit o čtvrtého či dalšího operátora, což by nepochybně přispělo k rozhýbání soutěže, je třeba mít k dispozici kmitočty, na kterých by mohli operátoři spustit své sítě," vysvětlil mluvčí ČTÚ Martin Drtina.

Očekávané uvolnění televizního pásma 700 MHz pro mobilní sítě má přijít až do 30. června 2020, to ale ještě nutně neznamená, že na pásmu budou okamžitě moci začít fungovat mobilní služby. Do tohoto data má Česká republika připravit podmínky umožňující využívání pásma.

Nutná bude také aukce uvolněných kmitočtů. "Aukci takových kmitočtů ČTÚ připravuje tak, aby po uvolnění televizního pásma 700 MHz mohly být sítě stavěny bez zbytečného odkladu," uvedl Drtina.

ČTÚ na českém trhu nemá možnost přímo ovlivňovat maloobchodní trhy, reguluje pouze velkoobchodní a na nich k soutěžnímu selhání podle úřadu nedochází.

"Nelze však zastírat, že ceny mobilních služeb v ČR jsou skutečně vyšší než v některých dalších zemích. Proto ČTÚ loni přistoupil ke zpracování tříkriteriálního testu trhu mobilních dat jako nutného předpokladu pro možné budoucí uplatnění regulace," přiblížil další kroky ČTÚ Drtina.

Závěry testu podle Drtiny ukázaly na problém v segmentu domácností. Proběhla veřejná konzultace testu a úřad nyní čeká na vyjádření antimonopolního úřadu.