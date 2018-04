Čína žádá EU o podporu v obchodním sporu s USA

Čína vyzvala Evropskou unii, aby ji podpořila v postoji proti protekcionismu Spojených států a pomohla jí prosadit mezinárodní obchodní řád. Agentuře Bloomberg to sdělil vedoucí čínské mise v EU Čang Ming.



"Čína a EU by měly zaujmout jasný postoj proti ochranářství a spolupracovat při prosazování multilaterálního obchodního řádu," napsal Čang Ming. Nejnovější kroky USA jsou podle něho zcela proti základním zásadám a hodnotám Světové obchodní organizace (WTO).



Americký prezident Donald Trump dnes ohlásil úmysl uvalit cla na dovoz dalšího čínského zboží v hodnotě 100 miliard dolarů (zhruba dva biliony Kč). To znamená, že hodnota importu z Číny v tomto celním režimu by se ztrojnásobila.



Trumpův krok přichází den poté, co Čína oznámila, že chce uvalit 25procentní clo na 106 amerických výrobků, mimo jiné na auta, letadla či sójové boby. Peking tím reagoval na obdobný seznam, který USA zveřejnily v úterý. Ten pro změnu obsahuje 1300 čínských výrobků, na něž chtějí aplikovat 25procentní clo Spojené státy. V obou případech jde o zboží, jehož dovoz do Číny respektive do Spojených států dosahuje na každé z obou stran téměř 50 miliard dolarů (kolem jednoho bilionu Kč) ročně.



Evropská komise uvedla, že usiluje o zklidnění situace a v současné době vede jednání na vysoké úrovni. "EU je přesvědčena, že by vždy měla být přijímána opatření v rámci WTO, která poskytuje řadu nástrojů pro efektivní řešení obchodních rozporů," prohlásil tento týden mluvčí komise Daniel Rosario. "Vyzýváme příslušné strany, aby zajistily, že jejich kroky budou v souladu s pravidly WTO," řekl Rosario.



Člen vedení Evropské centrální banky (ECB) Benoit Coeuré dnes varoval, že případná obchodní válka vyvolaná americkými cly by vedla k recesi světové ekonomiky. Upozornil, že již pouhé obavy z takovéto války nyní poškozují hospodářský vývoj.



Coeuré rovněž uvedl, že podle modelu ECB by desetiprocentní cla na veškerý americký import a export způsobila v prvním roce pokles světové ekonomiky o jedno procento. USA by přitom utrpěly největší újmu, zatímco hospodářský pokles v eurozóně by byl mírnější.