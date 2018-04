Jedna z nejzářivějších akcií na trhu se možná stává kryptoměnovou pastí

Před časem jsem tu psal, že kryptoměnová mánie se stane skutečně vážnou věcí v případě, kdy by „prorostla“ do širšího finančního systému. Nyní se zdá, že opadla ještě dříve, než se jí to povedlo. Roste tak šance, že do systému se pozvolna dostane rozumné používání kryptoměn, což je věc pozitivní. Na počátku týdne jsem tu také v souvislosti s možným příchodem studené fronty umělé inteligence krátce hovořil o společnosti NVIDIA. Dnes bych se k ní právě v souvislosti s kryptoměnami rád vrátil.



Podívejme se nejdříve na tuto společnost z celkového pohledu: Akcie NVIDIA jsou na trhu již nějaký čas hvězdou. Za poslední rok si připisují asi 120 %, za poslední tři roky mnoho stovek procent a v letošním roce se i přes celkovou nepřízeň trhu stále pohybují ve velmi slušných ziscích. Není divu – tato společnost je sázkou na řadu technologických revolucí, počínaje zmíněnou umělou inteligencí a konče třeba autonomním řízením.





Firma svými výsledky také potěší oko fundamentálního investora. Růst tržeb za posledních pět let dosáhl v průměru 17 %, prudce se zlepšují ziskové marže. Provozní tok hotovosti dosáhl v roce 2014 0,84 miliardy dolarů , ve fiskálním roce 2018 už 3,5 miliardy dolarů . Volný tok hotovosti (to, co firmě zbylo po investicích) se v roce 2018 dostal na 2,91 miliardy dolarů , což je téměř šestinásobek výsledku z roku 2014. Jde tedy v podstatě korporátní ideál: Prudce rostoucí strojek na peníze. Který navíc nedělá nějaké vylomeniny ve formě přehnané výplaty dividend a odkupů, namísto toho má mimořádně silnou rozvahu.S kapitalizací 137 miliard dolarů se ale NVIDIA bude muset ještě hodně otáčet. Ta totiž implikuje, že volný tok hotovosti by měl několik let růst o více jak 40 % (pak by růst mohl postupně klesat). Jinak řečeno, firma by měla po řadu let dokazovat ještě o trochu více, než v posledních pěti letech, kdy se růst toku hotovosti v průměru nacházel na 35 %. A tím se dostávám k oněm kryptoměnám David Wong z Wells Fargo Securities před několika dny snížil doporučení na akcie NVIDIA s tím, že ziskovost nebude v budoucnu tak růžová, jak se mnozí domnívají. Cílovou cenu nastavil dokonce na 100 dolarů za akcii, což je ve srovnání se současnými 226 dolary na trhu jistě razantní krok. Jeho základem je to, že doposud byly výsledky znatelně taženy prodeji grafických procesorů (GPU) pro těžaře kryptoměn . To se projevilo jednak na objemech prodaných GPU, ale jejich celkový nedostatek na trhu zvedl i prodejní ceny. Což následně umožnilo růst marží a celkově dosažení mimořádných finančních výsledků.Je zřejmé, že další vývoj se bude odvíjet od stavu kryptoměnové mánie. Pokud již skutečně opadla, těžba se nebude vyplácet, a tudíž klesne poptávka po GPU. A jak poukazuje Wong, trh by mohl být dokonce zaplaven second hand kartami zklamaných těžařů. Wong se domnívá, že na výsledcích společnosti by to mohlo být znát již od poloviny letošního roku. A podle jeho názoru není tak úplně v bezpečí ani tradiční poptávka po produktech firmy , protože například Google používá namísto GPU od NVIDIA vlastní technologie, které je podle jeho informací mnohem výkonnější.Predikci dalšího vývoje na kryptoměnách nechám na čtenáři. Nicméně za pozornost stojí to, že NVIDIA má nyní návratnost investic převyšující 33 %, návratnost vlastního kapitálu na 45 %. Provozní marže se pohybuje znatelně nad 30 %. Jak jsem konstatovat výše, trh počítá s tím, že jde o stav, který bude ještě řadu let trvat. Mimo jiné to ale implikuje, že její aktivity jsou natolik chráněny od konkurence, že té se ani ve středně dlouhém období nepodaří sáhnout si na zisky, které generuje NVIDIA.