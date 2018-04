Čínské banky se zaměří na krátkodobé financování

Autor: Bc. Gabriela Kocveldová

Čínské největší banky stále více využívají krátkodobé financování k uspokojení poptávky po úvěrech v domnění, že to povede k rozvoji, a tím ke zvýšení úrokových sazeb na peněžním trhu.

Banky rychle prodávají obchodovatelné vkladové certifikáty, nástroj, který vypadá jako spořicí účet, ale je spíše jako dluhopis. Na základě dat z Bloombergu se tato distribuce pěti největšími bankami více než zdvojnásobila na 424 miliard čínských juanů (68 miliard dolarů) v prvním čtvrtletí roku od posledního rekordu ve třetím čtvrtletí minulého roku končící 30. zářím.

Banky používají tento přístup, protože růst vkladů se zmenšuje a vláda omezuje prodej produktů pro správu majetku. Zatímco nové půjčky v Číně vzrostly v lednu k výši 2,9 bilionu juanů, vklady rostou nejmírnějším tempem za poslední rok a produkty pro správu majetku rostl pouze o 1,7 %.

„S největšími bankami, které se s nedostatečnými finančními prostředky přidávají k malým bankám, jsou sazby v některých bodech náchylné k výkyvům,“ řekl David Qu, ekonom specializující se na šanghajský trh působící ve skupině Australia & New Zealand Banking Group Ltd. „Lidé by neměli brát jako samozřejmost, že dostatečná likvidita, kterou bylo možné vidět v prvním čtvrtletí, bude nutně trvat.“

Nekonvertibilní dluhopisy, uvedené na trh roku 2013 jako možnost „nalít“ hotovost do menších finančních institucí, se stávají více populární mezi většími bankami díky jejich relativně nízkým nákladům k vypořádání dluhů. Velké banky také dříve nevyčerpaly své kvóty na nástroje, takže budou snadným zdrojem finančních prostředků, až se zastaví alternativní kanály.

Čínská Velká pětka je obvykle považována za bohaté na hotovost, protože mají mnohem více poboček po zemi než malé banky. Jak tyto finanční instituce přejdou na nekonvertibilní dluhopisy k zajištění financování, budou méně schopné pomoci ostatním v případě snižování likvidity.

S více než 8,2 bilionu juanů nezaplacených kontraktů jsou nekonvertibilní dluhopisy čtvrtým nejrozšířenějším typem dluhopisů v Číně, po státních dluhopisech, vládních a bankovních dluhopisech.

Bank of Communications Co. byla největším uživatelem nekonvertibilních dluhopisů mezi top pěti bankami, prodávající 222 miliard juanů v prvním čtvrtletí. Agricultural Bank of China Ltd. prodala 126 miliard juanů, zatímco Bank of China Ltd., China Construction Bank Corp. a Industrial & Commercial Bank of China Ltd. vypořádali společně 76 miliard juanů. Všech pět bank se odmítlo vyjádřit.

Menší banky zatím redukují používání nekonvertibilních dluhopisů, neboť Čína se snaží snížit páku ve finančním systému. Industrial Bank Co., největší emitent minulého roku, snížila svůj plán pro rok 2018 ke 24 % na 680 miliard juanů, a Shanghai Pudong Development Bank Co., druhý největší emitent, snížil plán na 13 % na hodnotu 700 miliard juanů.

„Trh nekonvertibilních dluhopisů bude tento rok svědkem změny – velké banky zvyšující prodeje a menší banky snižující prodeje z důvodu regulatorních omezení,“ řekl Ming Ming, hlavní ředitel výzkumu fixních příjmů v Citic Securities Co. „První z nich bude pravděpodobně záviset na nekonvertibilních dluhopisech,“ řekl.

Náklady na tříměsíční nekonvertibilní dluhopisy s ratingem AAA spadly v pondělí ke 3,8 %, nejníže od prosince 2016, následkem toho, že centrální banka zvyšovala hotovostní investice během březnové vrcholné schůze legislativního výboru. Přesto analytici očekávají, že momentum se posune nahoru.

„Tržní sazby jsou pod tlakem se zvyšovat, neboť půjčky se staly extrémně složitými ve finančním systému,“ řekl Wang Yifeng, výzkumník orientující se na Peking v China Minsheng Banking Corp.