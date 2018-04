Spotify IPO: Druhý letošní jednorožec!

Autor: Bc. Tomáš Heimerle

Po Dropboxu nás brzy čeká IPO další společnosti, jejíž služby jsou využívány širokou masou lidí – Spotify. Spotify je v dnešní době jednou z nejrozšířenějších hubeních služeb v současnosti. Byla založena v roce 2006 ve švédském Stockholmu a je hodnocena jako jeden z nejlepších startupů posledních let.

Začněme nejprve pozitivy společnosti. Spotify má 71 milionů placených uživatelů, což je téměř dvojnásobek počtu placených uživatelů Apple Music (AAPL), což bylo naposledy 36 milionů. Wall Street má rád růst a Spotify je z tohoto pohledu velice úspěšný: 46% růst placených účastníků za uplynulý rok. Roční výnosy jsou téměř 5 miliard dolarů, což je téměř 40 % oproti loňskému roku.

Naneštěstí existuje i několik negativů. Zatímco Spotify je zřetelně silné na frontě příjmů, to ještě nestačí k tomu, aby bylo ziskové. V loňském roce firma ztratila 1,5 miliardy dolarů.

Průměrné výnosy u placeného uživatele za uplynulý rok poklesly o 14 %, jelikož se více předplatitelů přesunulo do rodinného předplatného s nižší cenou.

Snad ještě více ochromující pro Spotify je, že náklady na licenční poplatky interpretů jsou velmi vysoké a stále narůstají. V loňském roce tato položka – zahrnující licenční poplatky a náklady na distribuci – činila zhruba 79 % celkových výnosů společnosti Spotify, a ponechala společnost s hrubými maržemi 21 % před všemi ostatními výdaji.

Jednoduše řečeno, Spotify je rostoucí platforma, která dosud nebyla schopna vydělat peníze. To by mohlo být ještě přijatelné, ale existují znepokojující trendy uživatelů, kteří přechází na rodinné předplatné společnosti Spotify. Je zřejmé, že se to může stát překážkou pro budoucí ziskovost a růst.

Rovněž konkurenční prostředí společnosti Spotify je obzvláště náročné – Apple, Amazon (AMZN) a Alphabet (GOOGL) jsou hlavními konkurenty. Apple už má vlastní streamingovou službu spolu s obrovským, velmi lepivým ekosystémem, na který se může spolehnout. Stejně tak Amazon má Amazon Music, který má odhadovaných 90 miliónů prémiových členů, kteří s tímto členstvím dostanou svou streaming Amazon Music zdarma. Abeceda nemá podobnou službu pro streamování ve službě Google Music.

Nejvíce znepokojivé na tomto IPO je, že v podstatě se firma finančně ohodnotila sama, protože její akcie nebudou prodávány přes žádnou třetí stranu, ale přímo od stávajících držitelů akcií firmy – jejich zaměstnanců. Další znepokojující zpráva je, že zakladatelé Spotify Daniel Ek a Martin Lorentzon drží dohromady přes 80 % hlasovacích práv i přesto, že jejich akcionářský podíl je mnohem menší. Každá jejich akcie má totiž deset hlasovacích práv. Avšak akcie, které investoři koupí při IPO, už hlasovací práva mít nebudou.

Doporučení pro tohoto „jednorožce“? IPO Spotify s radostí přenecháme jiným. Investujte opatrně! Úpis (IPO) proběhne v úterý 3. 4. 2018!