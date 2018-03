Víkendář: Putin nakonec zase takový kamarád nebude

Americký prezident Donald Trump tvrdí, že budování dobrých vztahů s Ruskem není jeho zájmem, ale zájmem všech Američanů. Podle jeho názoru může Rusko pomoci „řešit problémy se Severní Koreou, Ukrajinou, ISIS či Íránem“. I proto Trump před několika dny gratuloval Putinovi k jeho volebnímu vítězství ve volbách, které lze jen těžko považovat za svobodné. Jak ale na stránkách The Atlantic poukazuje Uri Friedman, americko-ruské vztahy se nyní prudce zhoršují poté, co Spojené státy nařídily 60 ruským diplomatům odchod ze země a uzavřely ruský konzulát v Seattlu.



Vyhoštění je reakcí na otrávení ruského agenta a jeho dcery, ke kterému došlo ve Velké Británii. K podobnému kroku přikročila řada dalších zemí a Britové hovoří o „největším kolektivním vyhoštění ruských agentů v historii“. Trump uvedl, že Spojené státy nemohou zlepšovat vztahy s Ruskem, když Rusové odmítají zodpovědnost za zmíněný čin, ohrožují přátele USA a provádějí destabilizační a agresivní kroky. Vysoký zástupce americké vlády zase hovoří o tom, že Rusové využívají diplomatické imunity k podkopávání demokracie v zemích, ve kterých pobývají.



Tato rétorika ukazuje na změnu v postoji Bílého domu ke Kremlu. Rusko sice hraje významnou roli v problémech, u kterých Trump doufal v nalezení společného řešení. Jenže Kreml podporoval Severní Koreu i Írán poté, co se Trumpova vláda snažila o jejich izolaci. Rusko pomáhalo syrskému prezidentovi Al-Assadovi namísto toho, aby se zaměřovalo na boj s ISIS, překračuje mezinárodní normy tím, že násilně změnilo hranice Ukrajiny. Pokud někdo tvrdí, že při řešení problémů v Koreji či na Ukrajině může pomoci, je to podobné, jako kdybychom doufali, že při fotbalu nám pomůže soupeř tím, že si bude záměrně dávat vlastní góly.





Trump sice váhal s kritikou Putina, ale faktem je, že vztahy mezi oběma zeměmi se zhoršují. Trumpova vláda poskytla zbraně Ukrajině, bombardovala Al-Assada poté, co použil chemické zbraně a celkově zvýšila aktivitu amerických vojenských sil v Sýrii. Zavedla také sankce v reakci na ruské vměšování se do průběhu prezidentských voleb v USA a nyní Trump vyhostil více ruských diplomatů než kterýkoliv jeho předchůdce. Možná se to dalo čekat – odbornice na vývoj v Rusku Fiona Hill hovořila o rychlém rozpadu „přátelství“ mezi Trumpem a Putinem již v roce 2016. Rusko je totiž podle ní stejně expanzivní a nechce nikde ustoupit jako Spojené státy.Trumpův bezpečnostní poradce H.R. McMaster tvrdí, že „geopolitické problémy jsou zpět, a to ve velkém stylu“. Podle jeho názoru jsme si mohli užít jen krátké přestávky během období po konci studené války, kdy byl svět v relativním klidu. A ukazuje na to i fakt, že McMaster ze své funkce odchází a místo něj přichází jestřáb, který bude přátelství s Ruskem nakloněn asi mnohem méně.Zdroj: The Atlantic