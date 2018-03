Perly týdne: Buffett zachránce, matoucí referenda a mzdový boom

Trhy, ekonomika, politika – Referenda matou, akcie stojí na fundamentu a sýry jsou indikátorem politické stability

Fundament drží akciový trh: Známý investor a ekonom Ed Yardeni na svém blogu i nadále srší optimismem. Činí tak již delší dobu, staví se proti medvědům a je tudíž nutno uznat, že mu jeho predikce zatím vychází. Ve svém posledním příspěvku investor poukazuje na to, že skončila další výsledková sezóna a analytici mají díky ní i lepší představu, jaký dopad budou mít daňové změny v USA na finanční výsledky obchodovaných firem. Yardeni přitom tvrdí, že analytici a investoři možná doposud plně nedoceňovali sílu tohoto efektu a drželi se při svých odhadech radši zpátky.

Tržby společností z indexů S&P 500 by letos měly podle analytiků růst o 6,8 % a příští rok o 4,8 %. Zisky by letos měly růst o 19,6 %. K dispozici jsou i nová data týkající se odkupů ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku. „Suma dividend a odkupů dosáhla minulý rok 938 miliard dolarů a já očekávám, že i nadále půjde o býčí faktor. Jak dividendy, tak odkupy by mohly být podpořeny daňovými změnami“, tvrdí Yardeni. V následujícím grafu pak investor shrnuje vývoj očekávaných tržeb na akcii u společností z indexu S&P 500. Červeně je vyznačen očekávaný vývoj pro daný rok, modře pro následujících 12 měsíců. Obojí naznačuje, že fundamentální optimismus analytiků se nachází stále vysoko, i když v posledním týdnu došlo k určité korekci jak u roku 2018, tak u roku příštího:

Nizozemci mění názor na referenda: Zatímco u nás se stále živě diskutuje o větším využití referend a dokonce i o možném hlasování o odchodu z EU, na ihned.cz se tento týden můžeme dočíst, že „ v Nizozemsku se referenda neosvědčila, plánuje je zrušit“. Podle nizozemské vlády totiž referenda „matou společnost“. „Pohledy na referenda jsou v Nizozemsku různé. Hlasování o asociační dohodě mezi EU a Ukrajinou je ale všeobecně vnímáno jako nešťastná událost," uvádí bývalý nizozemský ministr vnitra a spravedlnosti Hirsch Ballin. Zákon o poradním referendu byl v Nizozemsku přijat v roce 2015, jeho výsledek není závazný. Mnozí politici podle ihned.cz tehdy tuto právní normu považovali za předstupeň k závazným referendům, která měla přijít později. Jenže jak to vypadá, možná se tak nestane.

Sýrový index politické stability: Politico tento týden přichází se „sýrovým indexem“, který je založen na slavné „hlášce“ Charlese de Gaulla: Jak lze vládnout zemi, která má 246 druhů sýra? Politico testuje možný vztah mezi počtem druhů sýra a politickou stabilitou v dané zemi na tvrdých datech a dochází k názoru, že skutečně existuje. A také dodává, že de Gaulle byl se svým odhadem úplně mimo, protože podle European Dairy Association se ve Francii nabízí asi 1 200 druhů sýra, což z ní činí velmoc minimálně evropské úrovně.

V následujícím grafu je počet druhů sýra vyznačen na ose y, zatímco index politické stability na ose x. Podle Politica lze daty skutečně proložit přímku, která na negativní vztah ukazuje. Potvrzuje jej i pozice Francie jako politicky málo stabilní země na straně jedné a Lucemburska s 20 druhy sýra a velkou politickou stabilitou na straně druhé. Česká republika se podle obrázku nachází poměrně blízko vyznačené přímky a jde o zemi hodnocenou jako politicky stabilní s malým výběrem sýrů. Za pozornost stojí, že Německo má podle grafu jen mírně vyšší sýrový výběr, ale jeho politická stabilita je hodnocena znatelně hůře, než naše. A Řecko před velkou politickou nestabilitou nezachránil ani počet sýrů odpovídající naší zemi:

Byznys – Automobilová megafůze na spadnutí a Buffett zachránce

Megafúze na spadnutí: Bloomberg Gadfly tvrdí, že probíhají jednání o fůzi dvou velkých automobilek – Renaultu a Nissanu (pokud vezmeme v úvahu 34 % podíl Nissanu v Mitsubishi, tak vlastně jde o automobilky tři). Doposud bylo spojení těchto firem poněkud netradiční, protože Renault vlastní 43 % Nissanu a ten zase 15 % Renaultu. Rozmotání této struktury bude podle Bloombergu složité už proto, že 15 % Renaultu zase vlastní stát a ten nebude chtít přijít zkrátka. I tak by se prý ale Carlos Ghosn, který stojí v čele aliance Renault – Nissan, měl o fůzi pokusit. Spolupráce firem přitom doposud fungovala dobře i díky tomu, že obě automobilky sdílí technologie a společně provádí nákupy nejvýznamnějších výrobních vstupů. Jejich trhy se také výrazně nepřekrývají a obě učinily velký pokrok směrem k eletromobilům.

Jenže je tu určitý problém s valuací. Kapitalizace Renaultu dosahuje 27,5 miliard eur, Evercore ISI ale odhaduje, že pokud jí očistíme o podíl v Nissanu a menší podíl v Daimleru, zjistíme, že trh hodnotí skutečný byznys Renaultu na nějakých 5 miliard eur. Evercore tvrdí, že to je asi 35 % pod férovou hodnotou firmy. Paříž by tak mohla na fůzi tratit. Na druhou stranu je možné, že současná složitá struktura funguje do značné míry jen díky manažerskému umu Ghosna. Tudíž existuje pádná motivace pro změnu, která by ulehčila práci Ghosnovu nástupci. V tuto chvíli si automobilový trh vede dobře a podobné problémy nejsou tak palčivé. Nicméně jde o cyklický byznys, a jak ukazují problémy Peugeotu, je lepší zádrhely řešit dříve, než později.

Buffett zachránce: Akcie GE si v úterý připsaly více než 6 % a příčinou mohly být spekulace o tom, že Buffettova Berkshire Hathaway do firmy investuje 118 miliard dolarů. Bloomberg tvrdí, že tento „příběh“ nemá jasného původce a je možné, že akcie spíše reagovala na předchozí vlnu výprodejů. „Pokud to celé něco jasně ukazuje, pak je to zoufalost, se kterou akcionáři GE hledají sebemenší pozitivní zprávu“, píše Bloomberg.

Berkshire poskytla GE pomoc během finanční krize, ale od té doby se svého podílu ve firmě zbavovala. Pokud by nyní svůj krok zopakovala, mohlo by to utišit obavy z nedostatku likvidity v GE a snížit riziko poklesu jeho ratingu. Buffett byl na investici do GE tázán minulý týden a podle Bloombergu jeho odpověď nezněla „nijak nadšeně“. Hovořil spíše o tom, že byl v šoku z propadu rezerv GE. Zmínil i to, že ne úplně rozumí všemu, co GE dělá. Což ale možná není jen Buffettův problém.

Bloomberg tvrdí, že pokud se Buffett nějak zúčastní současné hry kolem GE, bude to spíš na straně kupujícího ve chvíli, kdy GE bude prodávat nějaké své aktivity. A akcionáři GE „nemohou doufat v nějaké rychlé řešení, pravděpodobnější je dlouhé a bolestivé hledání nějakého jiného zachránce“.

U nás doma – pokračuje mzdový boom a Škoda pod dieselovým tlakem

Mzdový boom pokračuje: Nová čísla z domácího trhu práce ukazují, že mzdy rostou tempem kolem 7 %. Jak ale poukazuje ihned.cz, 65 % zaměstnanců pobírá nižší než průměrnou mzdu, mzdový medián přesáhl 26 tisíc Kč. Mezi nejlépe placená zaměstnání patří řídící letového provozu či vysocí státní úředníci. Nejhorší výplaty naopak podle statistik dostávají číšníci a uklízeči. Nejrychleji se loni výdělky zvyšovaly u pracovníků ve službách a prodeji a to až o 13 %. Ženám se mzdy zvýšily více než mužům, rozdíl v odměnách mezi oběma skupinami ale zůstává velký - podle ihned.cz dosahuje až sedm tisíc korun a to hlavně v soukromém sektoru. S vyšším dosaženým vzděláním je vyšší i celková mzda, ovšem u méně vzdělaných lidí je růst mezd rychlejší. U vysokoškoláků medián hrubé měsíční mzdy poprvé přesáhl 40 tisíc Kč. Cizinci u nás podle dat obvykle dostávají vyšší mzdy, Slováci v průměru o více než dva tisíce korun.

VW a Škoda reagují na možné zákazy dieselů: Reuters tento týden informuje o tom, že německá automobilka Volkswagen chce pomoci řidičům, na které by dolehl zákaz vjezdu naftových aut do některých německých měst. Automobilka prý majitelům nových dieselů nabídne odkoupit jejich vozy, tento krok ale bude podmíněn nákupem nového automobilu, na který se zákaz nebude vztahovat. Tento plán by se měl týkat i Škody Auto - nabídka odkupu by se měla vztahovat na automobily pořízené v období od začátku dubna do konce června, platit bude čtyři roky od koupi vozu. U VW se bude nabídka vztahovat na automobily pořízené od začátku dubna do konce letošního roku a zákazník bude podle zveřejněných informací o odkup vozu požádat v případě, že město, ve kterém žije či pracuje, během tří let od pořízení automobilu zakáže jeho provoz.