Velikonoce budou chladné, pak přijde výrazné oteplení

Na Velikonoce nás čeká aprílové počasí, déšť bude střídat polojasná obloha, teploty budou přes den mezi pěti a třinácti stupni, v noci ale budou klesat pod nulu. Oteplení bychom se mohli dočkat v příštím týdnu, kdy by mohly teploty vstoupat až k 19 °C.

Ve čtvrtek bude podle Českého hydrometeorologického ústavu převážně oblačno až zataženo, k večeru by se ale mělo začít vyjasňovat. Ojediněle by se měly objevovat přeháňky, na jihu a východě Moravy by měly být srážky intenzivnější.

Přes den by mělo být kolem 7 až 11 °C, podle ČHMÚ bude vát čerstvý vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

I v pátek by mělo být převážně oblačno až zataženo, polojasno bude jen místy. Na východě našeho území se může přes den objevovat déšť, jinde jen ojediněle. K večeru ale bude od západu srážek přibývat. Teploty se budou přes den pohybovat kolem 9 až 13 °C, v noci ale mohou klesnout pod bod mrazu. V případě malé oblačnosti mohou být až -3 °C.

V sobotu by podle ČHMÚ mělo zpočátku pršet jen místy, postupně by ale mělo začít pršet na většině našeho území, teploty by se měly pohybovat mezi 8 až 12 °C, na Moravě by mohlo být až 14 °C.

I neděle by měla být převážně deštivá, teploty klesnou k 5 až 9 °C, déšť se proto bude v polohách nad 500 metrů měnit na sněžení. Na většině našeho území by také mělo pršet, situace by se měla zlepšovat k večeru.

Ještě v pondělí by neměla teplota překročit 10 °C, během týdne by se ale měly teploty pohybovat kolem 11 až 16 °C, uprostřed týdne by mohlo být dokonce až 19 °C. V závěru období očekávají meteorologové přibývání oblačnosti, mohly by se dokonce objevit bouřky.