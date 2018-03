Souhrn 26.3. - Evropa neudržela růst a kvůli vyhoštění ruských diplomatů nakonec ztrácí, euro roste, ropa vyčkává, BCPP lehce v plusu

12.h - Evropa startuje týden lehce v plusech i přes obavy z obchodních válek USA a Číny, euro silnější, ropa vyčkává, BCPP v plusu díky Erste

Hlavní zprávy dne

Pražská burza vstoupila do 13. týdne lehkým růstem při silně podprůměrném likviditě trhu. Evropské trhy většinu dne strávily v plusech, ale později odpoledne korigovaly a zamířily do červených čísel. Za hlavní důvod je označováno vyhoštění ruských diplomatů z Velké Británie a několika zemí EU v reakci na potvrzené podezření, že za otrávením bývalého britského špióna stojí Kreml.Do té doby trhy celkem v poklidu rostly díky zmírnění obav z možných obchodních válek mezi USA a Čínou po komentářích amerického ministra financí, který uvedl, že je lehce optimistický ohledně očekávání dosažení dohody, jež by zaplašila hrozbu rozsáhlých cel a tarifů a americké strany US trhy v úvodu svého obchodování věnují pozitivní pozornost pouze druhé výše uvedené hybné síle. Problémy Evropy s Ruskem je nechávají v klidu a spíše jim dodávají další zájem ze strany investorů, kteří "horkou" evropskou půdu raději opouštějí. Euro dnes výrazněji posiluje vůči dolaru euru stále nad úrovní 25,4. Ropa dnes vcelku klidu, čeká na další hybné signály. Napětí v třaskavé oblasti Středního a Blízkého východu udržuje napětí na straně nabídky. BCPP dnes lehce posílila a to především díky zájmu o akcie Erste , KB a ČEZ Kofola po naplnění očekávání a absenci návrhu dividend oslabila. Výrazněji korigovaly také akcie PMČR, které čekají výsledky zítra. Trochu se zdá, že burzou se šíří jakýsi "dividendový nešvar", kdy firmy s konkrétními návrhy po oznámení celoročních výsledků dělají jisté okolky.