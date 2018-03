USA a Čína údajně obchodní válku nechtějí, ale zbraně k ní jsou slyšet dále

Nový zkrácený týden startuje absencí významnějších dat, což dává možnost hrát na eurodolarovém trhu jiné příběhy - například obchodní válku mezi USA a Čínou. Po úvodní přestřelce to vypadá, že USA přece jenom nechtějí jít do zcela otevřeného střetu, což bylo patrné z víkendového umírněného vystoupení amerického ministra financí S. Mnuchina. Každopádně pokud budou spory s Čínou dále eskalovat, tak dolar by mohl mít v páru s eurem tendenci spíše ztrácet (a naopak).Dopad možné obchodní války na ostatní měny je krajně nejistý s tím, že pokud by spory vyvolaly opravdu výrazný globální propad akcií , tak trpět začnou především měny z emerging markets (TRY, RUB eventuálně PLN).