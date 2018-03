Kofola představí čísla za 4Q17

Zveřejnění výsledků Kofoly je plánováno na dnešní odpoledne po uzavření trhu, následovat bude konferenční hovor pro analytiky v pondělí v 9:30.



Očekáváme, že výsledky potvrdí pokračující obrat na úrovni tržeb (meziroční nárůst o 3 % na 1,62 mld. Kč) s pomocí expanze v Chorvatsku a zdravého vývoje na českém trhu. Mezikvartální zlepšení by mělo být patrné také v Polsku, když se projeví akvizice Premium Rosa. Upravený provozní zisk EBITDA by měl meziročně narůst o 40 % na 299 mil. Kč vlivem vyšších tržeb, klesajících cen cukru a nižší srovnávací základny. Upravený čistý zisk by měl stoupnout na 100 mil. Kč z loňských 14 mil. Kč. Trh bude vyhlížet zejména výhled na letošní rok, který by měl zaznít na pondělním konferenčním hovoru. My počítáme s meziročním nárůstem provozního zisku EBITDA o 15 % na 1,15 mld. Kč s ohledem na nízké ceny cukru. Management je obvykle při svých projekcí spíše opatrnější, nevylučujeme tak poskytnutí výhledu okolo 1,1 mld. Kč EBITDA.