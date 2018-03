11 společností, které se chystají na IPO v roce 2018

I přes určitá zklamání z úpisu akcií společností Blue Apron a Snap byl rok 2017 pro IPO poměrně slušným. Počet primárních úpisů se podle údajů Renaissance Capital zvýšil o 50 %. Na burzu vstupilo 160 nových společností a celkově nově upsané společnosti vybraly více než $35 miliard, což je téměř dvojnásobná částka oproti roku 2016.

Na úspěšný rok 2017 může navázat ještě úspěšnější rok 2018 a to nejen proto, že se chystá celá řada IPO velkých jmen, ale i díky snazšímu procesu veřejných úpisů. IPO by společnostem mohly dle Wall Street Journal usnadnit zvažované deregulační kroky, které by měly umožnit všem společnostem, které se chtějí stát veřejně obchodovanými, uspořádat soukromé rozhovory s investory.

Tato možnost byla dříve umožněna jen menším firmám prostřednictvím nařízení Jumpstart Business Startups Act. Podle nového ustanovení by ale i velké společnosti měly mít možnost udržet citlivé finanční informace do té doby, dokud nebudou připraveny na jejich zveřejnění v procesu IPO. To by mohlo motivovat větší společnosti k pokročení směrem k úpisu svých akcií.