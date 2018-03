ČEZ má v záloze druhého zájemce o bulharská aktiva

Daniel Beneš (CEO ČEZ) poskytl rozhovor deníku E15. Citujeme některá slova, která zazněla:

• Bude těžko představitelné uzavřít jakoukoli dohodu, aby do prodeje vstoupil bulharský stát, aniž bychom zároveň neřešili arbitráž, kterou s ním vedeme. ČEZ tedy pravděpodobně počítá s vítězstvím v arbitráži a příslušnými platbami od bulharského státu. I proto by případné urovnání sporu bylo nejspíš podmíněno finanční kompenzací.

• V případě, že by Intercom nezaplatil za bulharská aktiva, tak si vezmeme garanci za platnost nabídky a okamžitě vstoupíme do jednání s druhým v pořadí (India Power), který podal také velmi kvalitní nabídku. S druhým uchazečem jsme si vyjasnili, že jeho zájem stále trvá. Mezi oběma nabídkami není velký rozdíl. Dřívější komentáře vyzdvihovaly nabídku Intercom jako zdaleka nejlepší. Pokračující zájem India Power a avizovaná srovnatelnost obou nabídek zvyšují šance na prodej bulharských aktiv za příznivou cenu.

• Budeme se dívat, jestli transakce (mezi RWE a E.ON) nějak změní varianty jak transformovat ČEZ. V rámci nedávné transakce E.ON získal pod správu veškerou distribuci, zatímco RWE bude provozovat produkci (jak konvenční, tak z obnovitelných zdrojů). Pokud by byl stejný model použit na rozdělení ČEZ, byla by atraktivita “nového ČEZu” dle našeho názoru menší, než v případě scénáře, kdy by obsahoval distribuci a obnovitelné zdroje.

• Podle našich analýz by se celková hodnota ČEZ transformací zvýšila o desítky miliard korun. To je v souladu s dřívějšími komentáři a s názorem trhu.

• O prodeji (uhelné elektrárny) Počerady se bude muset jednat celý letošní rok, aby se do roka udělalo rozhodnutí. Tento časový harmonogram odpovídá platnosti opcí na prodej, které ČEZ má. Žádné překvapení.





Petr Bartek, analytik