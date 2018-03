AAA Auto se chtějí vrátit na burzu. Polský majitel chce zpeněžit investici, píše E15

Skupina autobazarů AAA Auto usiluje o opětovný vstup na burzu pod dnešním názvem Aures Holding, píše server E15. Hlavní majitel firmy, polská investiční skupina Abris Capital Partners, plánuje podle několika zdrojů E15 z finančních trhů opětovný vstup do Prahy a to do konce léta letošního roku.

Tehdy má firma investorům prezentovat celoroční výsledky 2017, které údajně mají sloužit pro jejich rozhodování, zda se úpisu akcií zúčastní či nikoliv.

„Emisi připravují Česká spořitelna a Komerční banka,“ uvádí jeden ze zdrojů dle E15. Za připravovaným úpisem akcií sítě autocenter je podle zdrojů E15 snaha polské skupiny zpeněžit svou investici z roku 2014.

„Trhy jsou oceněné vysoko. Je vhodná doba pro toho, kdo prodává, ale problematičtější pro kupce,“ zdůrazňuje šéf analýz ČSOB Asset Management Aleš Prandstetter.

Autobazary AAA Auto byly jednou z emisí na pražské burze od roku 2007 do roku 2013. Tehdy AAA Auto vykupovala vlastní akcie za cenu 23,3 koruny, připomíná E15, upisovací hodnota akcie byla nad 55 korunami. Do osudu titulu tehdy zasáhly dluhy firmy i dravá expanze v kombinaci s finanční krizí roku 2008.