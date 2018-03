Beneš by rád viděl rozhodnutí o transformaci ČEZ do půli roku

Elektrárenská společnost ČEZ by měla ráda rozhodnutí o možné transformaci, která zahrnuje možnost rozdělení skupiny na obnovitelné zdroje a tradiční energetiku, zhruba v polovině letošního roku, uvedl v úterý generální ředitel Daniel Beneš. Beneš ve společném rozhovoru pro agentury Reuters a Bloomberg řekl, že dokončení transformace by pak trvalo dva až tři roky.

ČEZ, společnost s tržní kapitalizací kolem 270 miliard korun, hledá možnosti, jak zvýšit svou hodnotu pro akcionáře prostřednictvím rozdělení aktiv na část obnovitelných zdrojů s distribucí a část tradiční výroby v uhelných a jaderných elektrárnách.

Předpokládaný plán by vládě umožnil pokračovat ve výstavbě nového jaderného bloku, kterou ČEZ odmítá realizovat bez státních záruk. Někteří menšinoví akcionáři se proti tomuto projektu již ohradili.

"Ideální by bylo, kdyby bylo o případné transformaci - a neříkám, jak bude vypadat, to rozhodnuto není - rozhodnuto někdy do poloviny roku, a trvala by dva až tři roky, řekl Beneš. "A tím pádem by to v ničem nebrzdilo ani ty, kteří mají na úrovni státu na starost nový jaderný zdroj."

Podle zvažovaných možností by soukromí akcionáři mohli mít větší podíl v druhé části firmy, ačkoli vláda si může chtít udržet i v ní většinový podíl.

Plán může být projednáván na řádné valné hromadě ČEZ v červnu, ale to bude pravděpodobně ještě příliš brzy na to, aby byl nějaký návrh připraven k hlasování, řekl Beneš.

Zahájení výběrového řízení pro dodavatele nového jaderného bloku v Dukovanech, a později možná i v jaderné elektrárně Temelín, by mohlo být oznámeno ve třetím nebo čtvrtém čtvrtletí letošního roku. Tendr by mohl trvat asi tři roky, dodal Beneš.

Zdroje: Reuters