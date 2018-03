Pleskač (ČEZ): Prodej bulharských aktiv sníží letos čisté zadlužení o zhruba 10 miliard korun

Prodej bulharských aktiv ČEZ tamní společnosti Inercom sníží čistý dluh tuzemské firmy v letošním roce zhruba o 10 miliard korun. Na dnešní tiskové konferenci k loňským výsledkům ČEZ to uvedl místopředseda představenstva společnosti Tomáš Pleskač. ČEZ dnes uvedl, že mu v roce 2017 klesl čistý dluh o devět procent na 134 miliard korun. Přesnou cenu prodeje bulharských aktiv dnes Pleskač neuvedl. Společnost chce z Bulharska odejít kvůli dlouhotrvajícím sporům s místními úřady.



ČEZ dříve oznámil, že výsledná cena prodeje překračuje hodnotu vstupní investice v eurech. Dvoutřetinový podíl ve třech bulharských rozvodných společnostech koupil ČEZ v roce 2004 za 281,5 milionu eur (v přepočtu podle aktuálního kurzu 7,16 miliardy Kč). Bulharský zpravodajský portál Kapital následně napsal, že celková cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč). Pleskač dnes uvedl, že nabídka Inercomu byla "suverénně nejlepší" a prodejní cena je výrazně vyšší, než uvedl Kapital.



Smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv podepsal ČEZ 23. února. V Bulharsku vyvolalo pochybnosti, zda tak malý podnik, jako je Inercom, je schopen financovat a řídit strategicky důležité energetické provozy. Nedůvěru také vyvolaly nejasnosti, z jakých zdrojů firma získala peníze potřebné k tak velkému nákupu. Inercom, jehož jmění činí zhruba 100 milionů leva (1,3 miliardy Kč), má převzít aktivity s ročními tržbami kolem 1,8 miliardy leva (přes 23 miliard Kč), uvedla agentura Reuters.



Aféra ohrozila bulharskou vládu a přiměla premiéra Bojka Borisova, aby se minulý týden setkal s majitelkou Inercomu Ginkou Varbakovovou. Hovořil s ní o postoupení státu kontrolního balíku akcií v provozech, jichž se ČEZ v Bulharsku zbavuje. ČEZ si do smlouvy s Inercomem mimo jiné prosadil, že pět let po podpisu smlouvy nesmí nový vlastník bulharská aktiva bez souhlasu ČEZ prodat. Podle zdrojů ČTK se tím ČEZ chrání v arbitráži, kterou proti Bulharsku vede. Na začátku března se v Praze konala jednání o plnění podmínek smlouvy. Inercom požádal, aby byl prověřen možný vstup bulharského státu do obchodu. "Cílem ČEZ je prodej a maximalizace výnosů z arbitráže," uvedla dnes firma v podkladech pro tiskovou konferenci.Inercom minulý týden podal bulharskému antimonopolnímu úřadu podklady pro schválení transakce s ČEZ . Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž uvedl, že šlo o jedinou odkládací podmínku smlouvy podepsané mezi českou a bulharskou firmou. Zopakoval také, že strany pracují na analýzách všech variant a dopadů případného vstupu bulharského státu do obchodu.Balík prodávaných společností čítá sedm firem: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Orešec a Bara Group. Nejvýznamnější z nich je distribuční CEZ Razpredelenie. Už na konci loňského roku ČEZ prodal odděleně uhelnou elektrárnu Varna poblíž černomořského pobřeží bulharské firmě SIGDA ODD.