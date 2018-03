Přelomový způsob jak snížit tíhu veřejných dluhů

Myšlenka na vládní obligace, jejichž splátky by byly provázány s vývojem HDP, není nijak nová. Nyní se ale pohybujeme v prostředí vysokých vládních dluhů a relevance takového dluhového instrumentu kvůli tomu podle známého ekonoma Roberta Shillera roste. Ten spolu se svými kolegy na stránkách VoxEU tvrdí, že mezi výhody dluhopisů provázaných s HDP patří to, že snižují tlak na vládní finance během recese.



V období slabého růstu ekonomiky či dokonce recese by náklady spojené s vládními dluhy v případě jejich provázání s produktem klesaly a poměr dluhů k HDP by se stabilizoval namísto toho, aby rostl. Tím by se snížil tlak na konsolidaci rozpočtů v době, kdy by vláda měla ekonomice pomáhat stimulací. Naopak v době silného růstu by návratnost takových obligací rostla, což by ale pro vládu nebyl problém, protože by vyšší náklady spojené s dluhem pokrývala vyšším výběrem daní.





Do určité míry již byla indexace na HDP testována v osmdesátých a devadesátých letech u některých obligací v Bulharsku, Kosta Rice či Bosně a Hercegovině. Používala ji i Argentina, Ukrajina a také Řecko . Uruguayská vláda vydala v roce 2014 dluhopisy v hodnotě 1 miliardy dolarů a jejich splátky a úrokové platby byly provázány s nominálními mzdami. Portugalsko nedávno vydalo obligace nabízené zejména domácím střadatelům a u nich byla výplata úroků také částečně provázána s vývojem HDP . Žádná země ale zatím nevydala obchodovaný dluhopis provázaný s produktem, který by nakoupili institucionální investoři, kteří by plně nesli veškerá rizika a výhody plynoucí z takto konstruovaného cenného papíru.Podle ekonomů je ve spojitosti se zmíněnými obligacemi významná otázka rizikové prémie spojené právě s tím, že výnosy z obligací se mění podle vývoje HDP . Tato prémie musí být dost vysoká na to, aby přilákala investory, ale nesmí svou výší odradit vládu od vydání dluhopisů . Podle některých odhadů by země s vysokou volatilitou HDP mohly nabízet prémii pohybující se kolem 260 bazických bodů. U většiny vyspělých zemí by se ale měla pohybovat „mnohem níže“.Ekonom Alex Pienkowski pak odhaduje, že pokud by „průměrná“ vyspělá ekonomika měla 20 % svých obligací ve formě provázané na HDP , její udržitelný poměr dluhu k HDP by to zvýšilo asi o 15 procentních bodů. A takový prostor například stačí pro pokrytí nákladů spojených s bankovní krizí. Podle některých názorů by pak obligace provázané s HDP mohly být atraktivní zejména pro islámské země, kde je zakázáno vyplácet úroky.Zdroj: VoxEU