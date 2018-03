Samořiditelný vůz Uberu usmrtil v USA chodce = noční můra pro celý sektor?

Podle agenturních zpráv samořiditelný testovací vůz Uber Technolgies v neděli usmrtil chodce v americkém městě Tempe nedaleko Phoenixu. Chodec přecházel silnici mimo značený přechod a byl sražen testujícím vozem.První událost svého druhu silně zasáhla celý sektor pracující na autonomních systémech řízení vozidel. Podle některých komentářů má tato událost potenciál srazit celý sektor zpět o několik let ne-li dokonce desetiletí. Podpora veřejnosti bude jistě v ohrožení.Podle některých komentářů je zjevné, že vývoj je v tomto ohledu příliš překotný a je třeba poněkud zpomalit nehledě na mnohamiliardové investice firem jako jsou Alphabet, GM či Tesla , jež všechny usilují o to stát se lídry nového sektoru respektive nového fenoménu.Až doposud se testování nové technologie v ostrém provozu obešlo bez vážnějších incidentů. S rostoucím množstvím testovaných vozů a technologií riziko podobných incidentů narůstá. Naposledy zemřel řidič testující autopilota Tesly v roce 2016 po nárazu jeho vozu do jiného stroje.Až doposud zastánci autonomních řídících systému argumentovali v tom smyslu, že právě autonomní systémy sníží celkovou rizikovost a vysoké počty úmrtí v souvislosti s provozem automobilů. V roce 2016 v USA zemřelo na silnicích cca 37 000 chodců, což představovalo meziroční růst o 9%.