Výsledky ČEZ za 4Q17 překonaly cíle i odhady. Divi by měla být vysoká, ale její návrhy chybí

ČEZ reportoval dnes ráno výsledky za 4Q17, které překonaly odhady. ČEZ rovněž překonal své celoroční cíle. Výhled na tento rok je ve shodě s očekáváním trhu.

Celoroční EBITDA dosáhla 53,9 mld. Kč a upravený č. zisk 20,7 mld. Kč. To překonalo původní cíle ČEZu na 52 a 19 mld. Kč i očekávání trhu.

Vedení ČEZu neoznámilo dividendu ze zisku minulého roku. Nicméně dividendová politika (60-100 % upraveného č. zisku) naznačuje dividendu ve výši 23-38 Kč na akcii. To nabízí vysoký hrubý výnos 4,5-7,6 %. V našich projekcích čekáme výplatu na horním okraji uvedeného rozpětí. Pokud by to bylo jako loni (92 %), tak by to znamenalo 35 Kč na akcii (výnos 7,0 %). ČEZ by měl zveřejnit návrh dividendy nejpozději v pozvánce na valnou hromadu, což by mělo být měsíc před jejím konáním (loni 21. června).

Cíle na tento rok (2018) jsou EBITDA 51-53 mld. Kč a č. zisk 12-14 mld. Kč. To považujeme za shodné s odhady analytiků. Našeho odhady jsou 53,6 a 12,9 mld. Kč (trh 53,8 a 14,3 mld. Kč). To slibuje dividendu ze zisku r. 2018 až 26 Kč.

Za samotné 4Q17 dosáhl ČEZ tržeb 55,2 (-5,9 % r/r, oček 56,9 mld. Kč), EBITDA 12,9 mld. Kč (-10,3 %, oček. 12,2 mld. Kč) a č. zisku 2,4 mld. Kč (loni -132 mil. Kč, oček. 2,2 mld. Kč). Upravený č. zisk je 3,4 mld. Kč (oček. 2,3 mld. Kč).

Výsledky překonaly očekávání jak na kvartální tak celoroční bázi. To by mělo znamenat vysokou dividendu. Cíle pro tento rok jsou podle očekávání. Report hodnotíme pozitivně.