Hrad: Šéf CEFC je v Číně vyšetřován a z firmy odejde. Ta teď nenavýší podíl v J&T

Představitelé Šanghaje potvrdili hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi, že šéf CEFC a poradce prezidenta Miloše Zemana Jie Ťien-ming je v Číně vyšetřován pro podezření z porušení zákona. Podle vedení CEFC odejde z čela firmy. Mynář a jeho hradní tým se to dozvěděl během své návštěvy v Číně minulý týden. ČTK to sdělil v prohlášení prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. O budoucnosti Jie Ťien-minga jako prezidentova poradce se mluvčí v prohlášení nezmínil.



Vyšetřování podle Ovčáčka není vedeno proti právnické osobě CEFC China. "Všechny zúčastněné strany se shodly na podpoře projektů česko-čínské spolupráce a projektů CEFC Europe v rámci One Belt One Road v ČR," uvedl Ovčáček.





Zástupci Hradu se setkali také s vedením společnosti CEFC China. To je informovalo, že Jie Ťien-ming odejde z akcionářské struktury a z vedení společnosti. "Společnost i nadále považuje za jednu ze svých hlavních priorit rozvoj svých projektů v České republice," dodal Ovčáček

Agentura Reuters následně informuje, že CEFC Europe stáhla žádost o navýšení svého podílu v J&T Finance, která byla již podána k ČNB. Po vstupu nového akcionáře do CEFC bude zjišťovat budoucí možnosti, jak tento krok uskutečnit.