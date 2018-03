Brexit: Vyjednavači obou stran dospěli k dohodě o přechodném období obchodních vztahů

Vyjednavači Evropské unie a Spojeného království dnes dospěli k dohodě o přechodném období obchodních vztahů po Brexitu. Do 20. prosince 2020 by tak neměla přijít žádná změna v podmínkách obchodu a regulace mezi státy EU a Spojeným královstvím. Podle britského ministra pro Brexit D. Davise dnešní dohoda dává firmám a investorům v Británii i EU větší jistotu. Nemusí tak tlumit investiční aktivitu, protože se alespoň po dobu příštích tří let obchodní a regulační podmínky ve Velké Británii nezmění. Přesto Bank of England počítá, že míra investic v Británii bude v roce 2019 o 25 % nižší, než předpovídal trend před referendem o Brexitu. Velká Británie, na rozdíl od svých nejbližších sousedů, se od krize stále potýká s významným propadem růstu produktivity práce. Investiční důvěra firem je pro dlouhodobé zdraví britské ekonomiky teď možná ještě důležitější, než slibované potenciální výhody plynoucí z vystoupení z EU.











