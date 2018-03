ČEZ má oficiálně nového 1% akcionáře

Před úterním reportem hospodářských výsledků se oficiálně poodkryla akcionářská skupina, která nejspíše bude na letošní valné hromadě hlasitě brojit proti některým krokům vedení polostátního energetického koncernu ČEZ.

Již počátkem letošního roku se Michal Šnobr, spojovaný s česko-slovenskou finanční skupinou J&T, nechal slyšet, že dal dohromady skupinu akcionářů disponující více než procentem akcií ve společnosti ČEZ. Dnes ČNB zveřejnila, že v pátek odpoledne Michal Šnobr regulátorovi oznámil jednání ve shodě s dalšími třemi společnostmi. Společně disponují téměř 5,42 miliony akcií ČEZ, resp. tedy podílem lehce nad 1 %.

Kyperské společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT, HAMAFIN RESOURCES a Tinsel Enterprises společně se zmiňovaným Michalem Šnobrem regulatorním hlášením vlastně zlegalizovali jednání ve shodě. Pokud by tak neučinili, mohly by být jejich hlasy na valné hromadě prohlášeny za neplatné. Daný krok tak lze považovat za přípravu na letošní valnou hromadu ČEZ, která by se mohla uskutečnit v červnu, resp. pokud tak společnost zachová termínovou zvyklost z minulých let. O jak vysoké navrhované dividendě letos budou akcionáři hlasovat, by mohl management ČEZ možná zveřejnit již zítra ráno společně s reportem hospodářských výsledků za loňský rok.

Například J&T Banka, která patří v očekáváních hospodaření k optimističtějším, predikuje čistý zisk 19,8 miliardy korun. Poslední politika ČEZ je vyplácet 60 až 100 % zisku, což by z odhadovaného hospodaření indikovalo dividendu v rozmezí 22 až 36,70 korun na akcii. Loni ČEZ vyplatil nejnižší dividendu za posledních 10 let ve výši 33 korun, resp. méně společnost vyplatila naposledy v roce 2007, kdy ze zisku z předchozího roku rozdělila akcionářům 20 korun na akcii.

Podíly akcionářů

Ze zmiňovaného kontrolovaného 1 % akcií ČEZ nejvíce leží na účtu společnosti HAMAFIN RESOURCES. Disponuje téměř 2,5 miliony akcií ČEZ, resp. 0,46 %. Následuje Tinsel Enterprises s 0,33 %, J&T SECURITIES MANAGEMENT s 0,14 % a Michal Šnobr coby fyzická osoba s 0,06 %, resp. s téměř 325 tisíci akcií ČEZ. Vzhledem například k pátečnímu kurzu tedy vlastní akcie za 166 milionů korun. Podíl celé skupiny lze ocenit na 2,77 miliardy korun.

O vlastnictví zmiňované na Kypru registrované J&T SECURITIES MANAGEMENT zřejmě nemůže být pochyb. Kdo však stojí za dalšími dvěma společnostmi, zůstává zahaleno. Zmínit jen lze, že každá je registrována na jiné adrese.

Závěrem lze uvést, že dle regulatorních hlášení z minulých let by více než procentním podílem měly, coby minoritní akcionáři, disponovat společnosti The Capital Group a největší investiční skupina světa BlackRock.