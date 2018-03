Carney (BoE,FSB): Kryptoměny by mohly představovat rizikový faktor pro celý finanční systém a proto je třeba je řešit

Šéf Bank of England a zároveň šéf Financial Stability Board obeslal členy G-20 a další centrální bankéře zprávou apelující na řešení otázky kryptoměn . Podle Carneyho širší využití virtuálních měn a jejich větší vzájemná propojenost by mohla představovat určité riziko pro celý finanční systém, pokud nedojde k významné kultivaci celého sektoru, rozvoji integrity trhu a odolnosti vůči kybernetickým výzvám. Ohrožena je přitom především celková důvěryhodnost finančního sektoru.Nyní kryptoměny , podle Carneyho, žádné riziko pro stabilitu finančního systému nepředstavují vzhledem ke své stále jen marginální velikosti.Carney již dříve vyzýval své protějšky a hlavní regulátory k většímu zaměření pozornosti vůči kryptoměnám a ke hledání širšího regulačního rámce pro tento sektor.