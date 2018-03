Dudley (FOMC) kritizoval Trumpova dovozní cla. Protekcionismus je slepá ulička

William Dudley, jeden z členů FOMC americké centrální banky kritizoval dovozní cla: „Existuje mnoho přístupů k jednání s náklady globalizace, ale protekcionismus je slepá ulička. Obchodní omezení řeší příznaky a nikoli fundamentální problémy a přinášejí jen další náklady a deformace. Taková opatření mohou vyvolat dočasné zvýšení růstu ekonomiky, které ale bude kompenzováno řadou dalších nákladů. Postupem by taková opatření zpomalily růst produktivity, a tím by zmenšily hospodářský růst. Pro ilustraci: podobné nahrazování dovozů sledovaly mnohé rozvíjející se tržní ekonomiky po druhé světové válce. Nakonec však vedly k horším hospodářským výsledkům. Taková byla zkušenost v Brazílii, která pomohla zahájit reformy na počátku 90. let."



David Navrátil