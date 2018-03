Bitcoin: TA formuje "Death Cross" formaci, cena může propadnout až k 2 800 USD

Analytici sledující především ukazatele technické analýzy (TA) u bitcoinu bijí na poplach. Úroveň 50denního průměru se přiblížila k 200dennímu průměru nejblíže za posledních 9 měsíců. Pokud by došlo k vzájemnému proražení těchto úrovní hovoří někteří analytici o tzv. death cross, která by mohla předznamenávat další silně medvědí vyhlídky pro stále nejoblíbenější virtuální měnu dneška.Naposledy došlo k proražení formace v roce 2015. Behěm prvních 10 měsíců roku bitcoin oslabil o cca 5%.Podle analytika Paula Daye z Market Securities Dubai je možné, že by bitcoin v rámci opakování zmíněného silně negativního signálu mohl přijít o dalších cca 76% a poklesnout až k cenám okolo 2 800 USD Medvědí signál už vyslal momentový ukazatel MACD.