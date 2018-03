Technická analýza: Rozhodnutí o clech visí nad ropným trhem jako bouřkový mrak

I přes růst produkce na americkém kontinentu zůstává cena ropy relativně stabilní. Letargie, která na trhy dosedla, je živena výroky amerického prezidenta, u kterého není o překvapivá rozhodnutí nouze. Poslední z nich, totiž rozhodnutí o zavedení cel na dovoz oceli a hliníku, se usadilo nad trhy jako bouřkový mrak a všichni s napětím vyčkávají, kam blesk uhodí nejdřív. Prvotní nadšení ropných býků, podle kterých zavedení cla znamenalo jistou překážkou americkým těžařům, se brzy rozrostlo v obavu mezinárodního rozměru. Pokud se dalším významným exportérům, mezi které se řadí i EU, nepodaří vyjednat výjimky z cel, mohl by se nárůst dodatečných nákladů projevit v celosvětovém měřítku. V takovém případě by se kontrakce ekonomiky zprostředkovaně negativně projevila i na spotřebě ropy.



USOil: Nervozita posledních dnů ohledně protekcionismu amerického prezidenta nesužuje pouze kapitálové trhy, ale i trh s komoditami. Dodatečné náklady, kterým těžaři v budoucnu mohou čelit, se promítá v cenách ropy, která bez jasného směru se sune poslední týden v těsném pásmu stále stranou. Původní technická formace se nepatrně přeskupila, nicméně cena se stále přibližuje silným technickým podporám, a to jak seshora, tak zespodu.



Preferovaný scénář: Short pozice. Zatím stále zůstáváme nastaveni díky okolnostem spíše na pokles. Pokud naši tezi podpoří cena tím, že prorazí silné technické úrovně, které jí ze spodu zatím bránily ve větším propadu, mohla by ropa klesnout na 58,5 dolarů, resp. 55 dolarů za barel.





Long pozice. V případě, že ostychy z trhu vyprchají a ropa protne klesající trend, který započala v půli ledna, mohla by se cena černého zlata vracet právě na tyto mety. V takovém případě by se mohla WTI podívat na hodnoty na úrovních 65 dolarů za barel.