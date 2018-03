Babiš chce na zasedání Evropské rady podpořit co nejjednotnější digitální trh

Už za týden čeká evropské leadry formální zasedání Evropské rady. Státní tajemník pro evropské záležitosti Aleš Chmelař proto dnes představil pozice se kterými na něj zamíří premiér Andrej Babiš i výboru pro Evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Řeč bude o jednotném vnitřním trhu Unie ale i o strategii pro jednotný digitální trh nebo Brexitu.

Evropská rada se v Bruselu sejde 22. a 23. března. Na svém jarním zasedání se zástupci zemí (prezidenti a předsedové vlád podle politického uspořádání země) mají zaměřit na hospodářské záležitosti. Andrej Babiš jede na setkání už podruhé.

Dokončit jednotný evropský digitální trh už letošním roce je jednou z priorit členských států. Předseda evropské komise Jean-Claude Juncker už vloni na podzim prohlásil, že exekutiva předloží návrh nových pravidel o spravedlivém a efektivním zdanění digitálních firem. „Evropské unii tady utíkají velké peníze, stavíme se proto k návrhům pozitivně,“ zdůraznil Chmelař. Připomněl, že zdanění se má týkat především velkých firem zveřejňujícím reklamu – opatření tedy míří především na giganty Google, Amazon, Facebook a Apple, kteří díky daňové optimalizaci odvádějí o miliardy eur méně, než by si unie představovala.

Daňové záležitosti ale vyžadují jednotný postoj všech států. Úplná shoda přitom zatím nepanuje. Člen výboru a bývalý zástupce vlády pro evropské záležitosti Tomáš Prouza pak v debatě poznamenal, že otázkou zůstává třeba i to, jakým způsobem konkrétně technologie danit. Prouza také zdůraznil, že se v Unii projevuje obava z naplnění rozpočtu po odchodu Velké Británie (3. největší příspěvek do společného rozpočtu). Tímto zdaněním by se výpadek dal částečně nahradit.

Aleš Chmelař také potvrdil, že jednotný evropský trh je také dlouhodobě jednou z hlavních priorit české vlády a ta proto bude podporovat co nejambicioznější cíle. Jednotný digitální trh má umožnit tuzemským firmám další rozvoj. „Náš postoj je takový, že bychom přinejmenším na té evropské úrovni měli usilovat o co nejmenší překážky, protože to pomáhá evropským firmám vyrůst a být schopni čelit globální konkurenci,“ objasňuje postoj vlády Chmelař.

Kontroverznější bude podle Chmelaře návrh o vzniku jednotné Evropské pracovní autoritě. Ta má pomáhat komunikaci národních institucí v oblasti volného pohybu služeb a pracovníků. „Podle nás je to nadbytečné. Návrh byl navíc zveřejněn teprve včera, takže to není dost konkrétní a jsme kritičtí k tomu, co bude ta přidaná hodnota proti současnému stavu,“ vysvětloval vládní pozici poslancům.

Řeč bude také o clech na dovoz oceli a hliníku. O tom, jaké dopady by cla, která platí od března mohla mít na tuzemské oceláře, bude vláda jednat na tripartitě už tento pátek.

Evropská rada se také bude zabývat Brexitem. Poslance třeba zajímalo, jak bude fungovat univerzitní výměna s Británií po jejím odchodu z Unie. Chmelař ale potvrdil, že i to je jednou z priorit, o kterých bude na jednáních řeč a připomněl třeba dobře fungující vztahy se Švýcarskem.

Očekávána byla i debata o migraci, podle Chmelaře se ale zřejmě řešení této otázky přesune spíš na rakouské předsednictví (i když to zatím není oficiální postoj) a prozatím uslyšíme jen politická vodítka pro další postup.

Vanda Kofroňová

