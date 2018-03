Co vedlo Trumpa k ukončení zápasu gigantů?

Americký prezident Donald Trump oficiálně zablokoval akvizici Qualcommu singapurským Broadcomem. Obchod v celkové hodnotě 142 miliard dolarů údajně představuje bezpečnostní rizika, podle Trumpa existují „věrohodné důkazy“, že Broadcom by po získání kontroly nad americkým konkurentem „mohl učinit kroky, které hrozí poškozením národní bezpečnosti Spojených Států.“ Bezprecedentní zásah presidentské administrativy do takto velké transakci před dosažením finální dohody by z Bílého domu v budoucnosti mohl učinit klíčového hráče při korporátním vyjednávání.

Podle analytika polovodičového sektoru společnosti Bernstein, Staceyho Rasgona, stojí za presidentovým rozhodnutím obavy o budoucnost 5G sítí. „Argumentem, ze kterého na základě minulých obchodních praktik Broadcomu vycházejí, je to, že předpokládané významné snížení investic do vývoje, specificky rozvoje 5G technologií, oslabí Qualcomm i USA a umožní čínské konkurenční firmě Huawei získat náskok“, myslí si Rasgon.

Americké ministerstvo financí pak minulý týden v dopise k obchodu napsalo, že vláda USA má v Qualcomm důvěru a zmínilo Huawei jako konkurenční hrozbu ve vývoji 5G sítí. Zároveň zmínilo i potenciální hrozbu pro aktiva Qualcommu pramenící z dohod Broadcommu se “zahraničními třetími stranami“ a to i přesto, že Broadcom má centrálu v Singapuru a plánuje přesídlení do USA.

Podle Rona Napiera, vedoucího společnosti Napier Investment Advisors, mělo na Trumpovo rozhodnutí vliv více faktorů, nejenom obava o sítě páté generace. „Nejde jen o Čínu a nejde jen o mikročipy. Jde o technologii obecně. Jde o další vývoj americké vojenské a ekonomické síly a on (Trump) má v tomto ohledu velmi konzistentní názor“, myslí si Napier. „Trump celý rok od své inaugurace prohlašoval, že bezpečnost je pro něj velmi důležitá, stejně jako je pro něj velmi důležitý mezinárodní obchod a přenesení pracovních míst zpět do USA. A v tomto případě všechno skládá do jednoho celku. Trump obchod vidí jako finální souboj o to, jestli USA zůstane lídrem svobodného světa“, dodává Napier.

Intervence Bílého domu předešla snahám Broadcomu vyhnout se hlubší bezpečnostní prověrce. Těsně před zveřejněním Trumpova kroku oznámila firma, že počítá s dokončením procesu přesunu svého sídla pro podnikatelské účely do USA do 3. dubna. Broadcom tvrdí, že je „ve všech podstatných ohledech americkou firmou“ s většinou managementu i podnikání nacházejících se v USA. Současný vývoj ale směřuje k vítězství Qualcommu, který snahám o akvizici odolával od začátku listopadu.

Jde teprve o pátý a vůbec největší případ zablokování transakce presidenty USA a druhý obchod zastavený Donaldem Trumpem.





Zdroj: CNBC, FT