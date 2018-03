Dohoda Uberu s vládou: Podnikání z Česka, licence řidičů, evidence tržeb

Společnost Uber se dnes dohodla s vládou, že bude podnikat v České republice, tedy že okamžitě zažádá o živnostenský list. Dále budou muset mít řidiči firmy licenci jako taxikáři a budou také dobrovolně evidovat tržby. Po setkání se zástupci firmy to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Příslušné memorandum podle něj vláda uzavře s firmou do konce března a následně do konce dubna by měla firma uzavřít s finanční správou protokol o vykazování tržeb.



Koncem února Babiš firmě adresoval dopis, ve kterém Uber vyzval, aby dodržoval zákony, nebo zvážil ukončení služeb v zemi. Firma pak uvedla, že chce spolupracovat na řešení problémů spojených se svým fungováním.





Alternativní přepravci jsou podle taxikářů nekalou konkurencí. Taxikáři kvůli tomu organizovali v Praze protesty, které omezují plynulost provozu. Řidiči alternativních služeb podle nich nedodržují zákon , protože nemají například taxametr ani označené vozidlo. Na základě výsledku dnešního jednání a také postupu práce na novele zákona o taxislužbě ve Sněmovně taxikáři rozhodnou o případných dalších protestech.