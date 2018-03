ECB dnes zřejmě nepřekvapí

Ačkoli měl dolar během včerejšího obchodování ambice dostat se zpátky pod hranici 1,24 EUR USD , negativní sentiment spojený s protekcionistickým nádechem americké obchodní politiky nakonec jeho naděje pohřbil. Lehké vzpamatování se z rezignace hlavního ekonomického poradce prezidenta Trumpa navíc negovala čísla za zahraniční obchod , poukazující na největší deficit obchodní bilance (leden) za posledních 9 let. Uklidnění nakonec nepřineslo ani oznámení Bílého domu, že cla by přece jen mohla obsahovat časově omezené (30 dní) výjimky pro Kanadu a Mexiko.Konkrétní specifikaci cel uvalených na ocel a hliník by měl americký prezident oznámit dnes, nejpozději zítra, proto by měl eurodolar zůstat ve střehu. Navíc, v eurozóně dnes zasedá ECB, kde se sice žádný zásadní průlom nechystá, nicméně i verbální potvrzení nastolené trajektorie k postupné normalizaci měnové politiky by mělo být trhy oceněno.