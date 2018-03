Mayová změní pravidla pro bytovou výstavbu. Mají být jednodušší

Nedostatek bytů netrápí jen Prahu. Na přísná pravidla pro jejich výstavbu si stěžují developeři i radnice po celé Anglii. Theresa Mayová jim spěchá na pomoc.

Britská premiérka v pondělí oznámila svůj plán na změnu pravidel tak, aby povzbudila výstavbu více bytů nejen v Londýně, ale i v ostatních anglických městech. Podle ní nedostatek bytů přispívá k prohlubování nerovnosti mezi lidmi, na což prý doplácejí hlavně mladí, „kteří nemají prostředky na pořízení vlastního bydlení,“ uvedla mimo jiné Theresa Mayová.

Vláda se podle listu Financial Times začala blíže zajímat o to, proč nejsou místní vlády, městské rady a zastupitelstva schopny zajistit dostatečnou výstavbu domů a bytů. Někteří ministři dokonce obviňovali developerské společnosti, že nestaví v místech, kde k tomu od úřadů mají všechna potřebná povolení.

Transparentní pravidla

To však odmítají nejen developeři, ale i kritici vlády. Kabinet se prý málo snaží o to, aby se mohlo skutečně stavět tak, jak si žádá poptávková strana trhu s bydlením. Problémem jsou především chráněná území, která stále častěji sahají až k samotným hranicím mnoha britských měst. Stavebníkům se také nelíbí to, že radnice mohou stavět byty samy, čímž zvyšují poptávku po zdrojích po financování projektů a tím zdražují peníze pro soukromé investory.

Mayová však při oznámení svých plánů musela čelit nepříjemným otázkám na to, jaký je její osobní postoj k developerským projektům. Sama se totiž v minulosti proti několika takovým postavila, až si vysloužila označení „Nimby“ (not in my backyard – ne v mém sousedství). Premiérka to však odmítla s tím, že jiné projekty naopak podporovala.

Zamýšlené změny v pravidlech pro development mají radnicím umožnit, aby se mohlo stavět tam, kde je to zapotřebí. „Jsme přesvědčeni, že vedení měst budou dělat vše, co je v jejich silách pro to, aby našla vhodná místa pro výstavbu a mohla udělovat potřebná povolení tak, aby vyrůstala nová obydlí,“ uvedla mimo jiné Mayová. To například znamená, že vláda vytvoří určitý národní standard, podle kterého budou municipality moci plánovat svůj rozvoj a zajistit, že celý systém výstavby bydlení bude „férovější a více transparentní,“ dodala předsedkyně britské vlády.

Developeři si stěžují na to, že jim radnice házejí klacky pod nohy pomalým rozhodováním. Ty ale oponují, že u devíti případů z deseti udělují stavební povolení bez jakýchkoli problémů. „Je zcela mylné se domnívat, že za pomalou výstavbu bytů mohou radnice,“ řekl listu Financial Times Gary Porter, předseda Asociace lokálních vlád.

„Nikdo nedokáže žít v plánovací nejistotě. Potřebujeme, aby developeři stavěli dostupné bydlení s potřebnou infrastrukturou, a radnice musí mít dostatečné pravomoci k nastartování výstavby tam, kde se zastavila,“ řekla Mayová. Uvedla také, že je na čase přehodnotit zvrácený systém, který stavebníky motivuje držet nabídku bytů nízko, aby si zvýšili svůj zisk.

Konec spekulací s pozemky

Nová pravidla by měla municipalitám umožnit nahlížet developerům do jejich stavebních záměrů tak, aby bylo možné zjistit, zda o stavební povolení žádají skutečně kvůli výstavbě, nebo jen kvůli navýšení ceny stavebních pozemků. „Chci vidět, že stavební povolení budou získávat ti, kdo opravdu chtějí stavět domy a byty, nikoli spekulanti s pozemky,“ řekla také britská premiérka.

Současně si chce došlápnout na ty společnosti, které výstavbu pozastavují s tím, že projekt není životaschopný nebo méně výnosný, než se původně očekávalo. Developeři ale popírají, že by jejich zájmem bylo hromadění stavebních parcel s cílem zvyšovat jejich tržní ceny. „Vzhledem k tomu, kolik peněz se do pozemků investuje, a jak dlouho trvá získání stavebního povolení, vůbec nedává smysl, aby stavebníci chtěli takovou dobu na pozemcích sedět,“ oponují zástupci Federace stavebníků.

Na druhé straně ale tvrdí, že Mayová byla ve svém projevu ostřejší, než by odpovídalo navrhované změně stavebních pravidel. Tak to ostatně vyhodnotily také finanční trhy, neboť akcie velkých developerských společností bezprostředně po Mayové prohlášení začaly posilovat o jedno až dvě a půl procenta.

-usi-

