Německé automobilky varují před US cly. Tento boj by neměl žádných vítězů, jen poražených

Zatím pouze slovní přestřelka kolem možných amerických cel na dovoz evropských automobilů výrazně zasáhla akcie evropských automobilových výrobců.Podle společnosti VDA německé automobilky do USA vyvážejí cca 494 000 vozů, což představuje pokles o cca 20% oproti stavu z roku 2014. Zároveň ale v USA své vozy také vyrábějí a to v celkovém rozsahu cca 804 000 vozů z nichž plných 430 000 je dále vyvezeno do dalších zemí. Ve výsledku je bilance z pohledu USA ve schodku cca 64 000 vozů. Tento schodek se ale stále ztenčuje.Evropské automobilky v USA zaměstnávají aktuálně cca 36 500 lidí a jejich stav se zvýšil oproti roku 2013 o cca 5 700.Představitelé dotčených automobilek se již vyjadřují a to vesměs v tom smyslu, že z případné obchodní války v tomto sektoru nevyjdou žádní vítězové, ale jen poražení. a rozdíl od dosavadního modelu spolupráce, jež je výhodná pro všechny zúčastněné strany