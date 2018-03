Trhy v očekávání

Dolar má za sebou další den zisků, byť mírnějších oproti úterý. Katalyzátorem i nadále zůstává představa o možném rychlejším utahování měnové politiky Federálního rezervního systému tak, jak to tento týden naznačil sám guvernér Jerome Powell. A trhy podle toho začaly upravovat svá očekávání.

Zatímco Powellův připravený projev před americkým Kongresem vyzněl v podstatě v souladu s výhledem centrální banky, jeho následná rétorika při debatě měla již jestřábí nádech. Šéf Fedu uvedl, že existuje řada faktorů, díky kterým vylepšil svůj odhad ekonomického růstu oproti prosinci, přičemž vypíchl především zahraniční poptávku a rostoucí podpůrný význam fiskální politiky. Potvrdil zároveň, že i přesto, že se inflace stále drží pod 2% cílem, postupem času, jakmile odezní tranzitorní faktory ovlivňující aktuální vývoj cen, se k němu nakonec přiblíží.

Trhy si tak Powellovu evidentní odhodlanost použít úrokové sazby k tomu, aby nedošlo k přehřátí americké ekonomiky, vyložily jasně – Fed bude letos zvyšovat sazby celkem čtyřikrát oproti aktuální prognóze tří kol úrokových hiků. Názorně se tento posun projevil například na overnight index swapu, ze kterého je možné vyčíst, že k jednotlivým kolům by mohlo dojít v březnu, červnu, září a prosinci.

Podobně je na tom i očekávání kalendářního spreadu sazeb Fedu pro období od února 2018 do ledna 2019, které se dle dat agentury Reuters vůbec poprvé dostalo nad hranici 75 bazických bodů. I tento ukazatel tak značí, že trh začal jasně sázet na celkem čtyři kola navyšování amerických sazeb.

Klíčové teď bude, zda měnový výbor svou prognózu opravdu změní, samozřejmě v návaznosti na data přicházející z ekonomiky . Pokud by se tak nestalo, při tržních očekáváních nastavených na změnu, pro dolar by to bezpochyby představovalo silnou ránu v jeho neprospěch.

Reakcí trhů na Powellova slova byl pokles akcií a naopak nárůst výnosů amerických dluhopisů (10letý instrument se dostal opět nad hranici 2,9 %). Během včerejšího dne se situace ale lehce změnila. Akcie s otevřením amerických trhů nejprve rostly, v závěru se však propadly zpět do záporu. Výnosy dluhopisů pak klesaly u instrumentů s delší dobou splatnosti, u těch s krátkou maturitou naopak mírně rostly, což působilo na celkové zploštění výnosové křivky.

Z hlediska dat jsme se během včerejšího dne dočkali německé nezaměstnanosti, která se v únoru udržela na 5,4 %. Počet nezaměstnaných však klesl, a to o 22 tisíc, zatímco trh čekal 15 tisíc. Klíčovým fundamentem evropské ekonomiky ale byl předběžný odhad inflace za únor. Zveřejněná data potvrdila očekávání trhu ohledně zpomalení na 1,2 % meziročně. O poznání důležitější informací ale bylo udržení jádrové inflace na 1 %.

V USA pak byl reportován revidovaný výsledek HDP za čtvrtý kvartál, který vykázal 2,5 % oproti prvnímu odhadu 2,6 %. Vzhledem k tomu, že bylo toto mírné zhoršení očekáváno, dolar na čísla nikterak výrazně nereagoval.

Co se týče dnešního dne, z Evropy přijde míra nezaměstnanosti za leden. Mnohem důležitější však bude americké dění, kde se dočkáme indexu výdajů na osobní spotřebu, který Fed preferuje jako ukazatel vývoje amerických cen. Dle očekávání by jeho jádrové vyjádření mělo ukázat stagnaci na 1,5 % meziročně, meziměsíčně by naopak mělo dojít k zrychlení z 0,2 % na 0,3 %. Souběžně s tím pak bude zveřejněn index ISM sektoru průmyslu.

V rámci příštích dní budou investoři sledovat především neděli, kdy se jednak odehrají italské parlamentní volby, v Německu se pak koná hlasování sociální demokracie (SPD) ohledně koalice s konzervativní unií CDU/CSU. V prvním případě je očekáváno, že by ani jedna ze stran neměla získat většinu, což by znamenalo následná jednání o koalici. V případě referenda o spolupráci SPD a CDU/CSU by jeho neúspěch – neodsouhlasení koalice – mohl ve výsledku skončit i předčasnými volbami, což by pro trhy, obzvláště pro euro, rozhodně nebyla pozitivní zpráva.

Pokud bychom se zaměřili na volatilitu eura vůči dolaru, ukazatel risk reversal zobrazující výhled trhu z hlediska pohybu spotového kurzu EURUSD ve sledovaném tenoru – v tomto případě jde o jeden týden – ukazuje očekávání možného oslabení evropské měny (bílá křivka na grafu). Pokud se však soustředíme na delší časové rámce, například na dva týdny a měsíc (žlutá a zelená křivka), je riziko pohybu směrem dolů o něco menší. Jak poukazuje agentura Reuters, možné výsledky obou událostí jsou tak stále spojeny s nižším rizikem.

Aktuálně se euro vůči dolaru obchoduje na 1,219 EURUSD. Během dnešního dne by se jeho kurz měl pohybovat v rozmezí 1,2176-1,2233 EURUSD.*

Koruna během středy zpevnila zpět pod hranici 25,40 za euro. Za jejím předchozím oslabením stálo jednak dění kolem Fedu, kdy vidina rychlejšího utahování měnové politiky oslabila chuť investorů investovat do rizikovějších měn, stejně jako i začínající dividendová sezóna.

Z hlediska domácích dat, ministerstvo financí včera zveřejnilo podíl nerezidentů držících korunové dluhopisy, který ke konci ledna klesl na 37,77 %. Celkově se jednalo o čtvrtý pokles v řadě, který tak dokazuje, že zájem investorů o korunová aktiva tohoto typu klesá. Svým způsobem by se tento trend dal interpretovat i tak, že zahraniční subjekty věří čím dál tím méně v další posilování koruny, především ve srovnání s minulým rokem, kdy se sázky točily kolem ukončení kurzového závazku České národní banky. To by představovalo výzvu pro ČNB, která primárně sází na utahování měnových podmínek skrze silnější kurz.

Dnes bude v domácí ekonomice zveřejněn index PMI segmentu průmyslu. Koruna se obchoduje na 25,42 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,38 až 25,45 EURCZK, ve dvojici s dolarem pak od 20,71 až 20,89 USDCZK.*