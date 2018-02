Proč je Apple tak výjimečný

Apple je v mnoha ohledech výjimečná společnost. A zřejmě se to týká i přístupu jeho vedení k vývoji cen akcií na trhu. Podle toho, co říká Tim Cook, je totiž růst cen akcií jen vedlejším efektem úspěchu společnosti. Ono to vlastně zní jako přirozený pohled na věc, nicméně zřejmě nejde o pohled převažující. Což je zřejmé například z rituálních tanečků točících se každé čtvrtletí kolem čerstvě zveřejněných finančních výsledků dlouhé řady firem. Podívejme se dnes na výtah toho, co šéf Applu sdělil v rozhovoru pro FastCompany a přidejme pár úvah.



• Podle Cooka bylo od počátku jasné, že iPhone bude mít velký dopad na celý trh. A to i když někteří lidé tvrdili, že úspěchu nikdy nedosáhne, protože nemá klasickou klávesnici. Cook říká, že podobná tvrzení slyší u každého nového produktu Applu. Je ale podle něj nutno mít víru v to, že strategie firmy vede tím správným směrem a nakonec se pozitivně promítne do finančních výsledků. Bylo by chybou zaměřovat se přímo na ně a nechat se jimi znepokojovat. Tím se ničeho nedosáhne, a navíc se management nevěnuje tomu, co má skutečně smysl a význam. Tedy zejména produktu a lidem. „Kdysi jsem pracoval v jedné společnosti, kde byl na každém kroku monitor s vývojem ceny jejích akcií. U nás nic takového nenajdete“, řekl Cook.





• Jak Cook nastavuje priority ohledně investic a projektů a jak rozhoduje, které jsou jen ztrátou času a které si zaslouží pozornost? Šéf Applu tvrdí, že ve světě je více informačního šumu než skutečně důležitých změn a jednou z jeho rolí je odfiltrovat tento šum tak, aby se jeho zaměstnanci věnovali jen relevantním věcem. V současném rychle se měnícím světě je to podle jeho slov stále těžší. Jeho firma si sice díky své současné velikosti může dovolit věnovat se více věcem, ale z pohledu jejích tržeb je to stále jen omezený počet projektů.• Cook tvrdí, že tlak Wall Street inovacím nijak neprospívá a devadesátidenní cyklus zveřejňování čtvrtletních výsledků má na rozvoj firem spíše negativní dopad. Pravou motivací Applu je „umožňovat lidem, aby mohli dělat věci, které dříve dělat nemohli“. Ze strany Applu pak úspěch vyžaduje i trpělivost čekat do doby, kdy bude produkt dotažen do dokonalosti a firma různými pokusy nebude testovat trh a zákazníka.• Cook se podle svých slov každý den věnuje značnému počtu názorů od zákazníků. Někteří chválí, jiní si stěžují. A pro Cooka je tato činnost stejně důležitá jako „měření krevního tlaku“. Apple se pak podle něj značně liší od dalších technologických společností. Pohled na výsledky může budit dojem, že jde o dobrou firmu, ale podle něj jde ve skutečnosti o firmu, která chce změnit svět k lepšímu. Technologie jsou jen nástrojem. Apple v USA, podle slov svého šéfa, také jede ze 100 % na energie z obnovitelných zdrojů.Pokud bychom tedy čekali, že Apple a jeho vedení mají nějaký přelomový zázračný recept na úspěch, byli bychom asi hrubě zklamáni. Podle slov Cooka totiž ve firmě vládnou až banálně jednoduché principy jako naslouchání trhu a zákazníkovi, snaha o zlepšení jeho života, snaha o vytvoření produktu s vysokou kvalitou (v širokém slova smyslu), prostor pro kreativitu zaměstnanců, neotročení čtvrtletním číslům, atd.U menších společností bývá podobný tah na bránu jednodušší. S růstem se ale firmy nejednou stanou obětí vnitřních tenzí a bojů o moc, rozbujení různých poloparazitických oddělení a funkcí a celkového ochabnutí tahu na tržní a zákaznickou bránu. Pak podle mne o přežití rozhoduje zejména to, zda se firma dokázala na trhu „zaháčkovat“ dost silně, aby jí nerozdrtila její vnitřní tíha a ochablost. U Applu je obdivuhodné zejména to, že si svou dynamiku dokáže udržet i při své gigantické velikosti. Pokoušejí se o to i další, ale nedávno jsem tu psal například o tom, že současné problémy GE by měly být varováním pro Amazon . Ten se totiž svým způsobem žene hlava nehlava za budování moderního konglomerátu.V předchozím příspěvku jsem poukazoval na to, že akciový trh nyní od Applu čeká, že bude delší dobu dosahovat 10+ % růstu. Apple je přitom stále do značné míry povídkovou akcií , u níž hraje velkou roli příběh, vize a sny o tom, kam až dolétne. Takové společnosti už z principu nebývají pod takovým tlakem plnit „čtvrtletní výsledková zadání“ a pan Cook má v tomto ohledu stále relativně jednodušší pozici. Nicméně je pravděpodobné, že i Apple bude alespoň částečně „komoditizovat“, z hvězdy se bude stále více stávat dojná kravka a u ní již se bude její finanční výkon sledovat přísněji. Pak bude dvojnásob zajímavé sledovat, zda si vedení Applu udrží současnou filozofii. Snad ano.