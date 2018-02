Summary: Dnešní hvězdou dne je Macy's

Analytik Patria Finance Ján Hladký komentuje dnešní výsledky firem:

USA:



Macy’s



Retailový řetězec, jenž byl ještě donedávna etalonem problémů celého tradičního maloobchodního prodeje, dnes zveřejnil výborná čísla za předešlý kvartál a k tomu ještě nečekaně dobrý výhled na rok 2018. Ale hezky popořádku. Tržby popolezly o 2 % yoy na 8,7 mld. USD, čímž do puntíku splnily konsensus. Kontrola režijních nákladů a odprodej nemovitostí pomohly provozní marži, která se vyhoupla na 14 % (+440 bps yoy). Čistý zisk na akcii v hodnotě 2,82 USD (+40 % yoy), dokázal pozitivně překvapit trhy očekávající 2,68 USD.



Klíčovým bodem oznámení je však metrika same-store-sales (tržby z prodejen otevřených déle než 1 rok), která se v tomto kvartálu zvedla o 1,3 %, přičemž tržní konsensus byl nastaven na nulový růst. Že se nejedná o ojedinělý úkaz, navíc dokazuje výhled managementu, jenž v tomto kalendářním roce počítá s růstem tohoto ukazatele o 0 až 1 %. To se možná nezdá moc, avšak v předešlém roce sklouzly o 2 % a predikce odhadovaly pokles o 2,6 %.



Investoři samozřejmě reagují na zlepšující se stav retailu a akcie Macy’s posílají vzhůru o bezmála 6 %.



Comcast/Sky Plc



Americký Comcast dnes oznámil, že je ochoten za britský Sky Plc nabídnout 22,1 mld. GBP. V přepočtu na akcii se bavíme o hodnotě 12,5 GBP, což představuje 14% prémii k včerejší zavírací ceně 11 GBP. Zároveň se jedná o 16% prémii k 10,75 GBP za akcii, které nabídl Twenty-First Century Fox, jenž chce dostat zbylou část společnosti Sky pod svá křídla. Při svém pokusu však narazil na odpor regulátorů, což by Comcastu dle vyjádření managementu nemělo hrozit. Akcionáři Sky se takto dostaly do jedinečné situace, jelikož tady existuje možnost, že se Comcast a Fox začnou předhánět v nabídkách a cenu britské společnosti vyženou ještě výš.



Akcie Comcast odepisují 5 %, Sky vyskočil o 20 % na 13,3 GBP a Fox klesá o 2 %.

EVROPA:



Safran



Francouzský výrobce leteckých motorů utržil v předešlém roce 16,5 mld. EUR (+5 % yoy), přičemž odhady trhu směřovaly k hodnotě 16,3 mld. EUR. Provozní zisk se vyhoupl o 3 % yoy na 2,5 mld. EUR (konsensus 2,4 mld. EUR), z čehož vyplývá provozní marže na úrovni 15 % s jemným ročním skluzem o 30 bps. Neprovozní položky pomohly čistému zisku na akcii narůst o 50 % yoy na 6,39 EUR. O třetinu se podařilo zvednout vygenerovaný volný cashflow, jenž dosáhl 1,4 mld. EUR s predikcemi postavenými na 1,1 mld. EUR.



Za růstem tržeb stojí v podstatě všechny tři divize, avšak trhy nejvíce překvapila Defence (armádní zakázky), která si přihodila 9 % yoy a konsensus překonala o 3,5 %. Potěšila také hlavní divize leteckých motorů, která si polepšila o 4 % yoy na 9,7 mld. EUR, zatímco predikce odhadovaly hodnotu 9,6 mld. EUR. Postupný přechod na výrobu nového typu motorů LEAP z předešlého modelu CFM56 si však vyžádal pokles provozního zisku v této divizi o 3 % yoy (marže 17,7 %). Naopak skvělý výkon podala divize komponentů pro letadla, která co do provozního zisku navýšila provozní zisk o 20 % yoy na 0,7 mld. EUR.



Management uveřejnil i výhled na další rok. Nicméně nutnost účtovat dle nových standardů IFRS 15 činí srovnání s rokem 2017 náročným. Zmíníme aspoň organický růst tržeb o cca 2 až 4 % (víceméně v souladu s konsensem) a volný cashflow (nedotčen účetními změnami) v okolí 1,2 mld. EUR.



Akcie Safran otevíraly den na úrovni -3 %, postupně se však vzpamatovaly na +1 %.