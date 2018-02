Akcie automobilek klesají po klíčovém rozhodnutí soudu ohrožující miliony aut s dieselovými motory

Soud v Lipsku odmítl zvrátit rozhodnutí soudu nižší instance, které umožňuje městům Stuttgart a Dusseldorf implementovat pravidla vylučující starší automobily s dieselovými motory z provozu v jejich centrech. Podle soudu mohou totiž města stále udělovat výjimky, kterými by bylo možné se vyhnout nepřiměřeným účinkům původních zákazů. Stanovené podmínky jsou v tomto ohledu přípustné a je možné je implementovat s ohledem na výše uvedené.Podle unijní regulace mohou města implementovat podobné zákazy pouze v případě, že není jiné efektivní cesty jak dosáhnout kýženého snížení znečištění ovzduší. Akcie většiny evropských automobilek reagují na rozhodnutí soudu v Lipsku poklesem v řádu několika málo procent. Rozhodnutí může poměrně dramaticky ovlivnit budoucnost vozidel s dieselovými motory ve městech. Již nyní je známo více jak 50 případů, kdy samosprávy měst řeší podobné problémy jako ve Stuttgartu a Dusseldorfu. V roce 2017 66 německých měst nesplňovalo emisní EU standardy. Podle zastánců zákazů mají nyní samosprávy v ruce účinný nástroj, jak přispět ke zlepšení situace.Automobily s dieselovými mtory jsou jedním z nejvýraznějších zdrojů znečištění oxidem dusičitým. Letitá regulace platná od roku 2010 určuje, že ve městech smí být jeho koncentrace maximálně na úrovni 40 mikrogramů na metr krychlový vzduchu. Ve Stuttgartu je tento letitý limit stále ještě překračován v průměru až dvojnásobně.Podle konsultantské firmy EY by zákazem bylo možné zcela vyloučit z center měst vozidla splňující emisní normu Euro 4 a starší. Pro vozy s Euro 5 by měla platit přechodná doba do roku 2019. Prodeje vozů s dieselovými motory by mohly už letos klesnout na pouhých 25% všech prodejů oproti 51% v roce 2015.Zavádění emisních zákazů ve městech má ale také své odpůrce, kteří je označují za kontraproduktivní v mnoha ohledech. Jako řešení problematiky znečištění odpůrci vidí především v lepším managementu a zvýšení atraktivnosti veřejné dopravy.