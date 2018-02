Bulharský premiér nařídil prověřit prodej majetku firmy ČEZ

Bulharský premiér Bojko Borisov nařídil o víkendu úřadům, aby zevrubně prověřily prodej bulharského majetku české energetické společnosti ČEZ firmě Inercom. Informovala o tom bulharská tisková agentura BTA. Kvůli transakci v pátek rezignovala bulharská ministryně energetiky Temenužka Petkovová, která čelí podezření, že je na vlastníky malé a prakticky neznámé firmy Inercom napojená. Vláda v Sofii oficiálně odmítla, že by do transakce jakkoli zasahovala.



Borisov pověřil kontrolou prodeje národní daňovou správu (NAP) a Státní agenturu pro národní bezpečnost (DANS), do jejíž kompetence patří i boj proti závažné kriminalitě, včetně korupce.





"Opakujeme, že vláda není do transakce mezi dvěma soukromými společnostmi nijak zapojena, ale využije veškerých prostředků, aby prošetřila všechny okolnosti a zajistila energetickou bezpečnost," uvedl úřad bolharské vlády v oficiálním prohlášení, ze kterého BTA citovala.Skupina ČEZ podepsala smlouvu o prodeji svých bulharských aktiv se společností Inercom v pátek. Transakce podléhá schválení bulharského antimonopolního úřadu. Bulharský ekonomický týdeník Kapital s odkazem na své zdroje napsal, že cena obchodu je zhruba 320 milionů eur (8,1 miliardy Kč ). Z toho 180 milionů eur si má Inercom podle Kapitalu půjčit od dvou nejmenovaných společností.Jedinou majitelkou Inercomu je podle BTA Ginka Vurbakovová, s níž se ministryně Petkovová zná 20 let. Šéf bulharské parlamentní komise pro energetiku Deljan Dobrev vyjádřil obavy, zda málo známý podnik bude schopen spravovat strategický majetek v energetickém sektoru s ročními příjmy zhruba 1,8 miliardy leva (23,3 miliardy Kč ). Obavy z výběru kupce a jeho schopnosti dohodu financovat vyjádřila také opozice.Vurbakovová v rozhovoru s BTA odmítla, že by její firma měla jakoukoli podporu vlády. Zdůraznila také, že Inercom získal peníze na transakci standardní cestou, i když neupřesnila, které instituce jí potřebné finance půjčily."Byli jsme vybráni během velice vyčerpávajícího procesu, který přilákal množství mezinárodních zájemců a byl uspořádán a proběhl podle zákonů České republiky. Stejně jako ostatní zájemci jsme prošli mnoha stádii prověřování a museli jsme splnit řadu požadavků stanovených prodávajícím: firmou ČEZ a jejím většinovým vlastníkem, kterým je český stát. Dokázali jsme, že máme zkušenosti a schopnosti získat a vést firmy , které ČEZ prodává," uvedla na dotaz BTA Vurbakovová. ČEZ vstoupil na bulharský trh ke konci roku 2004. Jeho distribuční i prodejní společnost tam obsluhuje asi tři miliony zákazníků, zejména v západní části země. Balík prodávaných společností zahrnuje sedm firem: CEZ Bulgaria, CEZ Elektro Bulgaria, CEZ Razpredelenie, CEZ Trade Bulgaria, CEZ ICT Bulgaria, Free Energy Project Orešec a Bara Group. Společnost ČEZ se rozhodla z Bulharska odejít kvůli dlouhotrvajícím sporům s místními úřady.