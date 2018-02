Čína převzala kontrolu nad pojišťovnou Anbang

Čínská vláda převzala kontrolu nad společností Anbang Insurance Group, jedním z největších pojišťovacích konglomerátů v zemi. Informovala o tom dnes čínská komise pro regulaci pojišťovacího trhu (CIRC). Předseda správní rady a hlavní akcionář firmy Wu Siao-chuej je soudně stíhán kvůli hospodářským trestným činům.



Anbang byla jedním z nejagresivnějších čínských podniků, které nakupovaly majetek v zahraničí. Anbang uvádí, že hodnota jeho majetku činí 1,97 bilionu jüanů (6,4 bilionu Kč) a na seznamu největších světových firem Global Fortune 500 jí podle výše příjmů patří 139. místo. Mezi nejznámější akvizice firmy patří koupě věhlasného newyorského hotelu Waldorf Astoria.





Rozhodnutí ukazuje, jak daleko je vládnoucí komunistická strana ochotna zajít v sílící kampani za snížení finančních rizik. Vysílá i jasný signál finančním společnostem, které dělají riskantní kroky, poznamenala agentura Reuters.Šéf pojišťovny Wu Siao-chuej byl zatčen loni v červnu. Firma se však začala dostávat do problémů už před jeho zatčením, když se jí nepodařilo dokončit řadu investic a čelila kritice kvůli své neprůhledné akcionářské struktuře.Komise CIRC v prohlášení uvedla, že kontrolu nad pojišťovnou Anbang převezme na jeden rok. Skupina zůstane i nadále soukromou společností, i když se uskuteční restrukturalizace vlastního kapitálu. Na dluhové závazky firmy nebude mít rozhodnutí vliv.Čínský pojišťovací sektor se za poslední rok dostal do hledáčku úřadů kvůli svému rizikovému chování, od špatných podmínek u pojišťovacích produktů po vysoce spekulativní zahraniční akvizice a korupční praktiky.Anbang nabízí pojišťovací produkty prostřednictvím mnoha kanálů. Ve výroční zprávě se uvádí, že 88 procent pojištění firma loni prodala prostřednictvím bank. Má více než 30.000 zaměstnanců a zhruba 35 milionů klientů.Pojišťovna za dva roky do poloviny roku 2017 vynaložila více než 30 miliard USD (613,1 miliardy Kč ) za akvizice pojišťoven, luxusních hotelů a dalších realit.