Polská centrální banka podpořila skrytou kampaň proti kryptoměnám

Podle agenturních zpráv Polská centrální banka (NBP) přispěla částkou 91 000 zlotých na skrytou kampaň proti virtuálním měnám na internetu, jež má odrazovat od investic do nich.NBP údajně přispěla například populárnímu youtuberovi Marcinu Dubielovi na video pojmenované "Přišel jsem o všechny peníze" popisující příběh muže, který nakoupil virtuální měnu, která vzápětí zkrachovala.Snahou NBP je upozornit na znační rizika investic do kryptoměn Podle kanadské centrální banky jsou investice do kryptoměn čistým gamblingem. Podle Michala Vodrážky z ČNB jsou například bitcoiny "sběratelsky zajímavými daty".ECB ke kryptoměnám již dříve uvedla, že se jimi zatím nebude nijak zvlášť zabývat, protože má na pořadu důležitější problémy a regulace jí ani nepřísluší.Podle guvernéra BoJ Carneyho například bitcoin jakožto měna totálně selhává.

