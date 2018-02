DR ČEZu schválila prodej bulharských aktiv - solidní prodej podpoří argumenty pro rozdělení společnosti

DR ČEZu schválila prodej bulharských aktiv (tj. Především distribuční společnost a prodej plus menší FV zdroje) místní společnosti Inercom. ČEZ nezveřejnil cenu a řekl, že investice v Bulharsku přinesla celkově pozitivní výnos. Mezinárodní arbitráž, kterou ČEZ vede proti Bulharsku, není prodejem dotčena. Vypořádání transakce ještě závisí na schválení bulharským antimonopolním úřadem (ČEZ).

K transakci zatím nejsou známy detaily. Tisk spekuloval o prodejní ceně 8-9 mld. Kč, což by znamenalo dobrý násobek 8,5-9,5x P/EBITDAe či 1,7-1,9x P/RAB. Hotovost ve výši 15-17 Kč na akcii ČEZ bude pravděpodobně využita hlavně ke snížení zadlužení a investicím do obnovitelných zdrojů. Celkově bychom viděli prodej za 8-9 mld. Kč jak o mírně pozitivní pro ocenění ČEZ. Důležitější je, že by tyto solidní prodejní násobky regulovaných distribučních aktiv podpořily argumentaci ČEZ pro rozdělení společnosti na dvě části.



Petr Bártek