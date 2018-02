Barrick Gold představila dlouhodobý plán těžby

Společnost Barrick Gold včera představila dlouhodobý plán těžby, tj. jakým způsobem hodlá nahradit postupně končící současné doly. Barrick určil čtyři nové klíčové doly, a to Cortez Deep South, Goldrush a Turquoise Ridge v americké Nevadě a Lagunas Norte v Peru. Tyto buď nové projekty, nebo rozšíření současných dolů mají dohromady přinést produkci až 1 mil. uncí zlata ročně. Ta by měla nahradit klesající produkci současných hlavních dolů. Do tohoto výhledu nejsou započítány další projekty v počáteční fázi a rozestavěný obří důl Pascua Lama na pomezí Chile a Argentiny. Barrick svým plánem reaguje na nervozitu některých investorů, která pramení z výhledu na pomalu klesající těžbu. Mezi roky 2019 a 2022 má Barrick vytěžit 4,2 – 4,6 mil. uncí ročně s náklady 750 – 875 USD na unci. Loni byla těžba 5,3 mil. uncí a letos má být 4,5 – 5 mil. Pokles je dán cílenými divesticemi i snižující se těžbou v některých dolech.

