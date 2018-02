Viděno týdenní optikou, americké akcie zůstávají stát (23.2.2018)

Včerejší obchodování bylo velmi rozporuplné. Zatím co na jedné straně hlavní index Dow Jones rostl chvíli téměř o procento, tak širší index S&P 500 a technologický index Nasdaq bojovaly až do konce o plusové hodnoty. Týdenní optikou to vypadá, že se americké akcie téměř nehnuly z místa a včerejší obchodování jen potvrzuje, že trhům asi dochází šťáva. Energetický sektor však včera rostl o úctyhodných 4,5 % zásluhou společností, jako je Chesapeake, která přidala 20 %. Dalším byl zpracovatelský sektor, který rostl o 0,8 %. Finance a technologie shodně odepsaly půl procenta. Poraženým dne je bezesporu SNAP, který klesl o 6 %, v těsném závěsu za ním Twitter -3,8 %.