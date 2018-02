Hospodářské výsledky ČSOB za rok 2017

Pozitivní zákaznická zkušenost a inovace se promítly do hospodářských výsledků roku 2017 skupiny ČSOB

Počet klientů skupiny ČSOB se zvýšil o 14 tisíc



Čistý zisk skupiny ČSOB stoupl meziročně o 16 % na 17,5 miliardy Kč



Objem úvěrů vzrostl na 657 miliard Kč* (meziročně o 6 %), zvyšovala se i kvalita úvěrového portfolia - podíl úvěrů v selhání na rekordně nízké hodnotě 2,3 %



Objem vkladů se zvýšil na 821 miliard Kč (meziročně o 9 %)



Celkový objem aktiv pod správou se zvýšil na 202 miliard Kč (meziročně +6 %)



Provozní výnosy vzrostly na 37,2 miliardy Kč (meziročně o 9 %)



Provozní náklady se zvýšily na 16,3 miliardy Kč (meziročně o 4 %)



„V loňském roce jsme potvrdili, že ČSOB dokáže maximálně využít příznivou situaci na trhu ve prospěch svých klientů a investovat do rozvoje trhu a technologií. Stále více lidí se na nás obrací se svými finančními potřebami a oceňují kompletní péči o finanční i pojišťovací potřeby na jednom místě a současně i to, že jim jako součást řešení nabízíme i pohodlné a užitečné inovace. Naše klientská základna se tak v loňském roce rozšířila o 14 tisíc spokojených zákazníků,“ uvedl John Hollows, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB a zdůraznil, že významným úspěchem loňského roku bylo také uzavření exkluzivního partnerství s Českou poštou: „Navazujeme na čtvrtstoletí trvající úspěšnou spolupráci, nová desetiletá smlouva nám umožní toto partnerství ještě rozšířit. V praxi to znamená širokou síť a dostupné kvalitní finanční a pojišťovací služby na více než 3 000 pobočkách České pošty.“



Pozitivní zákaznický zážitek a inovace považuje ČSOB za klíčovou konkurenční výhodu. „Z našich zkušeností víme, že moderní integrované služby – finanční i pojišťovací – jsou tím, co naši klienti ocení. Inovace jsou naší budoucností, a na tu jsme dobře připraveni,“ dodal Hollows. V roce 2017 proto ČSOB připravila pro své klienty řadu nových služeb, které usnadňují správu financí „Spustili jsme nové internetové bankovnictví, které zákazníkům přináší přehled o všech využívaných službách na jednom místě, a to včetně pojištění. Pokračujeme ve vylepšování mobilní aplikace ČSOB NaNákupy,“ uvedl John Hollows.

„Naše úsilí pozitivně hodnotí i odborníci, kteří ČSOB v loňském roce udělili řadu ocenění, mezi nimi například cenu Nejlepší banka 2017 nebo Bankovní inovátor 2017,“ dodal.

Celkově dobrá situace na finančních trzích, vyšší výnosy z řízení aktiv a pasiv, vyšší příjmy z poplatků v oblasti investičních produktů a zahraničních plateb a jednorázový zisk vyplývající z ukončení historického právního sporu – to jsou další parametry, které přispěly k růstu čistého zisku ČSOB v loňském roce. Pozitivní vliv měly také nižší náklady na riziko a silný růst objemu hypotéčních, firemních a spotřebitelských úvěrů nebo růst objemu aktiv pod správou.

* včetně ČMSS

Podrobná prezentace hospodářských výsledků za finanční rok 2017, resp. 4. čtvrtletí 2017 je k dispozici na: https://www.csob.cz/portal/o-csob/vztahy-k-investorum#hospodarske-vysledky

