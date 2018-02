ČEZ: Dozorčí rada dnes projedná prodej bulharských aktiv, transakce je zpochybňována

Společnost Energo-Pro poukazuje na nestandardní postup při prodeji bulharských aktiv ČEZu. Dozorčí rada ČEZu by mohla o dalším osudu zmíněných aktiv rozhodnout dnes. Energo-Pro má o bulharská aktiva zájem, ale ČEZ vyjednává o prodeji s jiným zájemcem.



Pokud by došlo k prodeji, spekuluje se o ceně kolem 8 mld. Kč (téměř 15 Kč na akcii ČEZu). Prodej by vylepšil hotovostní pozici ČEZu, která by pak mohla být dále použita např. na výplatu dividendy. Za devět měsíců minulého roku generovala bulharská aktiva 4,4 % celkového zisku EBITDA. Připomínáme, že ČEZ má v Bulharsku dlouhodobé problémy s regulátorem a vede proti Bulharsku arbitráž. Předpokládáme, že případný prodej bulharských aktiv by investoři hodnotili pozitivně.

Neutrální zpráva

Doporučení: Koupit

Cílová cena: 568 Kč

