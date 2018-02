Krátké zprávy: ČEZ a Bulharsko

Dozorčí rada ČEZ by dnes mohla rozhodnout o prodeji bulharských distribučních aktiv. Tisk spekuluje o ceně 8-9 mld. Kč. ČEZ ale údajně vede exkluzivní rozhovory s neznámou bulharskou společností Innercom (HN). Taková prodejní cena (15 Kč/akcii ČEZ) by byla relativně dobrá. Byly by nicméně obavy, zda bude mít potenciální kupec na převzetí dostatečné prostředky.

Petr Bártek, analytik

