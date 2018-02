Summary: Orange má za sebou poměrně úspěšné čtvrtletí

Orange



Francouzská telekomunikační společnost utržila v předešlém kvartálu 10,5 mld. EUR, což je v linii předešlého roku a zároveň mírně nad konsensem trhu. Marže EBITDA se rozšířila o 50 bps yoy na 30,7 %, čímž se samotný ukazatel EBITDA dostává na 3,3 mld. EUR (+2 % yoy).



Francie, která je se 40% podílem na celkových tržbách klíčovým trhem, rostla co do tržeb již třetím kvartálem v řadě, konkrétně o 1,7 %. Po odečtení služby ePresse (přístup k elektronickým magazínům) se však díváme jen na 0,3% zlepšení. Dobře působí růst průměrných tržeb z jednoho zákazníka (ARPU) o 1,5 % yoy (broadband + mobile). Z toho by se dalo dedukovat, že investice do infrastruktury a konvergenční plán (poskytování komplexního balíku služeb) začínají přinášet ovoce a umožňují Orange mírně navyšovat ceny produktů. Co se týče čistého přírůstku klientů, tak mobilní tarify si v uplynulém kvartálu přihodily 212 tis. zákazníků a pevné linky 250 tis. zákazníků. Když se k tomu přičte i stabilizace churn rate (poměr ztracených klientů k jejich celkovému počtu), můžeme konstatovat, že Orange má za sebou relativně úspěšný kvartál.



Navrhovaná dividenda pro rok 2018 byla stanovena na 0,7 EUR (v souladu s konsensem), což by při současné tržní ceně odpovídalo ročnímu dividendovému výnosu na úrovni cca 5 %.



Akcie Orange začaly den velice slibně, nakonec však končily blízko včerejší zavírací ceny.

Glencore

S kůží na trh dnes přišla další ze čtyřky velkých těžařských společností a nutno říci, že se prozatím jedná o nejlepší výsledek. Glencore zaknihoval za rok 2017 tržby ve výši 206 mld. USD (+35 % yoy), čímž se shodl s konsensem trhu. O malinko horší to bylo s ukazatelem EBITDA, jejž v rozletu zastavily výpadky produkce, poplatky za těžbu a rostoucí výdaje na palivo a energie. V součtu se tak ukazatel EBITDA usadil na 14,8 mld. USD (+45 % yoy), což bylo jen těsně pod očekávanými 15,1 mld. USD. EBITDA marži se podařilo rozšířit z 6,7 % v roce 2016 na 7,2 % v roce 2017. Po započtení neprovozních položek se dostáváme k čistému zisku na akcii rostoucímu o 300 % yoy na 0,41 USD, což je o 3 centy více, než s čím počítal trh. Management mohl trochu více zapracovat na čistém dluhu (celkový dluh mínus hotovost), jenž se zvýšil o 7 % yoy na 33 mld. USD s konsensem 27,4 mld. USD. Nicméně, odečteme-li v tomto případě i zásoby připravené k prodeji (RMI), dostáváme se na hodnotu 10,7 mld. USD (-20 % yoy), což je už uspokojivé číslo.



Hnacím motorem růstu byla energetická divize (+140 % yoy na 3,6 mld. USD), jíž pomohly rostoucí ceny ropy a uhlí. Nicméně konkrétně u uhlí čekal trh vyšší realizované ceny a divize tak zaostala za konsensem o 10 %. Medaili za pozitivní překvapení si odnášejí dvě divize – slitiny železa a nikl. V prvním případě rostl ukazatel EBITDA o 55 % yoy na 660 mil. USD zásluhou zlepšujícího se trhu s ocelí, což bylo konsensem mírně podceněno (predikce 600 mil. USD). I divizi niklu, jejíž EBITDA vyskočila meziročně o 50 % na 630 mil. USD, pomáhaly utahující se tržní podmínky a rostoucí cena tohoto materiálu - průměrná cena za tunu se zvýšila z 9 500 USD v roce 2016 na 10 500 v roce 2017. Dobře si vedla také divize mědi (+30 % yoy na 4,4 mld. USD), jež zahrnuje i kobalt jako vedlejší produkt výroby. Vyšší výrobní náklady ji však zastavily těsně pod konsensem. Na závěr ještě pár slov k obchodní divizi, která se stará o nákup a prodej komodit a tvoří pětinu celkových tržeb. V tomto případě čekal trh stagnaci na úrovni předešlého roku, zatímco divize vykázala 8% růst EBITDA.



To pravé ořechové však přichází s oznámením o výši dividendy pro rok 2018 - navrhovaných 0,2 USD na akcii je daleko nad predikovanými 0,09 USD. Dle konsensu trhu pro čistý zisk v roce 2018 se tak díváme na výplatní poměr 44 %. Společnost se zavázala fixně vyplácet 1 mld. USD volného cashflow plynoucího z obchodní divize a k tomu minimálně 25 % volného cashflow tekoucího ze zbytku společnosti. Celkový objem dividendy (2,9 mld. USD) nasvědčuje, že management se rozhodl vyplatit až 36 % volného cashflow plynoucího ze zbytku společnosti, tedy 14 p.b. nad minimem. Při současném měnovém kurzu tedy Glencore vrátí svým akcionářům 3,5 % tržní kapitalizace. Na jednu stranu je to opět daleko za návratností, již nabízí Rio Tinto (cca 10 %), na stranu druhou však dvojnásobně víc, než se čekalo.



Akcie zareagovaly na oznámení o dividendě nadšením a posílily o 5 %.